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الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال 42 شخصا ورفع حالة التأهب على خلفية هجوم القدس
الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال 42 شخصا ورفع حالة التأهب على خلفية هجوم القدس
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، "اعتقال 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني". 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T09:44+0000
2023-01-28T09:44+0000
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وأكدت الشرطة، في بيان لها، أنها "اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة الإرهابي، إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية".من جانبه، أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، رفع حال التأهب والاستنفار في البلاد إلى أعلى مستوى في أعقاب تقدير للوضع أجراه على خلفية عملية القدس".وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم

الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال 42 شخصا ورفع حالة التأهب على خلفية هجوم القدس

09:44 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIقوات الأمن الإسرائيلية بعد عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2023
قوات الأمن الإسرائيلية بعد عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، "اعتقال 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني".
وأكدت الشرطة، في بيان لها، أنها "اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة الإرهابي، إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية".
من جانبه، أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، رفع حال التأهب والاستنفار في البلاد إلى أعلى مستوى في أعقاب تقدير للوضع أجراه على خلفية عملية القدس".
وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.
يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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