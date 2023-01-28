الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال 42 شخصا ورفع حالة التأهب على خلفية هجوم القدس
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIقوات الأمن الإسرائيلية بعد عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، "اعتقال 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني".
وأكدت الشرطة، في بيان لها، أنها "اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة الإرهابي، إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية".
השוטרים שנטרלו את המחבל שביצע את הטבח בירושלים משחזרים: "פתחנו במרדף אחר המחבל, השבנו באש לכיוונו והרכב נעצר. הוא ירד והחל לירות לכיווננו. פרקנו מהניידת, חתרנו למגע והבאנו לנטרולו, ובכך מנענו הרג נוסף של חפים מפשע״. המשטרה עדכנה כי במסגרת חקירת הפיגוע נעצרו 42 חשודים @moyshis pic.twitter.com/mbfcDTk0dc— כאן חדשות (@kann_news) January 28, 2023
من جانبه، أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، رفع حال التأهب والاستنفار في البلاد إلى أعلى مستوى في أعقاب تقدير للوضع أجراه على خلفية عملية القدس".
אחרי הפיגוע - המפכ"ל הנחה להעלות את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/YrYte8Nwpk@moyshis— כאן חדשות (@kann_news) January 28, 2023
(צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90) pic.twitter.com/DgK9rwjMyw
وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.
يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.