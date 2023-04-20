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مقتل امرأة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/مكتب-رئيس-كوريا-الجنوبية-سيئول-لا-تزود-كييف-بالسلاح-من-أجل-استقرار-العلاقات-مع-روسيا-1076107429.html
مكتب رئيس كوريا الجنوبية: سيئول لا تزود كييف بالسلاح من أجل استقرار العلاقات مع روسيا
مكتب رئيس كوريا الجنوبية: سيئول لا تزود كييف بالسلاح من أجل استقرار العلاقات مع روسيا
قال مصدر في مكتب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن سيئول لا تزود كييف بالأسلحة من أجل استقرار العلاقات مع روسيا. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T04:21+0000
2023-04-20T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
كييف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلًا عن المسؤول في إدارة الرئيس: "لا يوجد قانون في التشريعات الكورية يمنع تزويد دولة متحاربة بالأسلحة، ولا يوجد بند في تعليمات وزارة الخارجية يمنع تقديم المساعدة العسكرية لدولة تواجه مشكلات. ولكننا لا نفعل ذلك لأن كوريا الجنوبية يجب أن تدير علاقاتها مع روسيا بشكل مستقر، في حين أنها تدعم بقوة المجتمع الدولي لحماية حرية مواطني أوكرانيا".وأمس الأربعاء، توقع الرئيس الكوري الجنوبي موقفًا مختلفًا وقال إنه في حالة حدوث موقف في أوكرانيا "لا يمكن للمجتمع الدولي قبوله"، فإنه سيصعب على سيول الإصرار على تقديم مساعدة إنسانية أو مالية لكييف فقط، مما يدل على تخليه للمرة الأولى عن إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لنظام زيلينسكي.وقالت إدارة الرئيس بعد ذلك إن موقف الحكومة بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا لا يزال ثابتًا، وأن تصريحات الرئيس تحمل طابعا "افتراضيا".والعام الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب تزويد السلطات الكييفية بالأسلحة. وكان وزير الخارجية سيرجي لافروف يشير إلى أن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا للجيش الروسي.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إلى أن ضخ أسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.وصباح اليوم، حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الشؤون الخارجية، ماريا زاخاروفا، من أن إمدادات الأسلحة إلى كييف، بغض النظر عن مصدرها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، تُعتبر عملًا معاديًا صريحًا ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-تحذر-كوريا-الجنوبية-من-إمداد-أوكرانيا-بالسلاح-1076104541.html
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كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, كييف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, كييف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

مكتب رئيس كوريا الجنوبية: سيئول لا تزود كييف بالسلاح من أجل استقرار العلاقات مع روسيا

04:21 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 20.04.2023)
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
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قال مصدر في مكتب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن سيئول لا تزود كييف بالأسلحة من أجل استقرار العلاقات مع روسيا.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلًا عن المسؤول في إدارة الرئيس: "لا يوجد قانون في التشريعات الكورية يمنع تزويد دولة متحاربة بالأسلحة، ولا يوجد بند في تعليمات وزارة الخارجية يمنع تقديم المساعدة العسكرية لدولة تواجه مشكلات. ولكننا لا نفعل ذلك لأن كوريا الجنوبية يجب أن تدير علاقاتها مع روسيا بشكل مستقر، في حين أنها تدعم بقوة المجتمع الدولي لحماية حرية مواطني أوكرانيا".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية تحذر كوريا الجنوبية من إمداد أوكرانيا بالسلاح
أمس, 22:26 GMT
وأمس الأربعاء، توقع الرئيس الكوري الجنوبي موقفًا مختلفًا وقال إنه في حالة حدوث موقف في أوكرانيا "لا يمكن للمجتمع الدولي قبوله"، فإنه سيصعب على سيول الإصرار على تقديم مساعدة إنسانية أو مالية لكييف فقط، مما يدل على تخليه للمرة الأولى عن إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لنظام زيلينسكي.
وقالت إدارة الرئيس بعد ذلك إن موقف الحكومة بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا لا يزال ثابتًا، وأن تصريحات الرئيس تحمل طابعا "افتراضيا".
والعام الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب تزويد السلطات الكييفية بالأسلحة. وكان وزير الخارجية سيرجي لافروف يشير إلى أن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا للجيش الروسي.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إلى أن ضخ أسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
وصباح اليوم، حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الشؤون الخارجية، ماريا زاخاروفا، من أن إمدادات الأسلحة إلى كييف، بغض النظر عن مصدرها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، تُعتبر عملًا معاديًا صريحًا ضد روسيا.
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