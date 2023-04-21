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https://sputnikarabic.ae/20230421/أردوغان-يعلن-اعتزامه-التركيز-على-الحملات-الانتخابية-للتوصل-لنتائج-إيجابية-1076142554.html
أردوغان يعلن اعتزامه التركيز على الحملات الانتخابية للتوصل لنتائج إيجابية
أردوغان يعلن اعتزامه التركيز على الحملات الانتخابية للتوصل لنتائج إيجابية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اعتزامه التركيز على الحملات الانتخابية "للتوصل إلى نتائج إيجابية "، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T07:45+0000
2023-04-21T07:45+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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أنقرة - سبوتنيك. وقال الرئيس التركي، "غدا سأكون في نورداغ، ومن هناك سأذهب إلى غازي عنتاب. وإذا أتيحت الفرصة، سأزور هتاي [نورداغ وغازي عنتاب وهتاي، ضمن المناطق التي تعرضت بشدة للزلزال] أيضا، سأركز على الحملات الانتخابية، وليس الافتتاحيات".وأضاف أردوغان "سأذهب إلى أرتفين وغيرسون، وكذلك إلى مناطق إسطنبول وأنقرة، جميع أعضاء حكومتنا والمرشحين، يعملون بجدية؛ وهدفنا استكمال يوم 14 أيار/مايو، بنجاح".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، يوم 14 أيار/مايو المقبل.ويعتبر الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، أبرز المرشحين في السباق الرئاسي التركي.ويعتبر كمال كليجدار أوغلو، المرشح من قبل تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، الخصم الرئيسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. وتشمل قائمة المرشحين الرئاسيين أيضًا إنجه وسنان أوغان من تحالف أتا.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار

أردوغان يعلن اعتزامه التركيز على الحملات الانتخابية للتوصل لنتائج إيجابية

07:45 GMT 21.04.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETERرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETER
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اعتزامه التركيز على الحملات الانتخابية "للتوصل إلى نتائج إيجابية "، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 14 أيار/مايو القادم.
أنقرة - سبوتنيك. وقال الرئيس التركي، "غدا سأكون في نورداغ، ومن هناك سأذهب إلى غازي عنتاب. وإذا أتيحت الفرصة، سأزور هتاي [نورداغ وغازي عنتاب وهتاي، ضمن المناطق التي تعرضت بشدة للزلزال] أيضا، سأركز على الحملات الانتخابية، وليس الافتتاحيات".
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وأضاف أردوغان "سأذهب إلى أرتفين وغيرسون، وكذلك إلى مناطق إسطنبول وأنقرة، جميع أعضاء حكومتنا والمرشحين، يعملون بجدية؛ وهدفنا استكمال يوم 14 أيار/مايو، بنجاح".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، يوم 14 أيار/مايو المقبل.
ويعتبر الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، أبرز المرشحين في السباق الرئاسي التركي.
ويعتبر كمال كليجدار أوغلو، المرشح من قبل تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، الخصم الرئيسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. وتشمل قائمة المرشحين الرئاسيين أيضًا إنجه وسنان أوغان من تحالف أتا.
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