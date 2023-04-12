https://sputnikarabic.ae/20230412/مرشح-للرئاسة-التركية-يخطط-للقاء-الرئيس-السوري-إذا-فاز-في-الانتخابات-1075812658.html

مرشح للرئاسة التركية يخطط للقاء الرئيس السوري إذا فاز في الانتخابات

مرشح للرئاسة التركية يخطط للقاء الرئيس السوري إذا فاز في الانتخابات

صرح مرشح الرئاسة التركية من حزب الوطن، محرم إينجه، يوم الثلاثاء، أنه سيبذل كل جهده لعقد اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد إذا فاز في الانتخابات الرئاسية. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T05:57+0000

2023-04-12T05:57+0000

2023-04-12T05:57+0000

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بولو، تركيا - سبوتنيك. وقال إينجه في مقابلة مع "سبوتنيك": "بالطبع، سأعقد اجتماعًا مع الأسد، سوريا جارتنا القديمة. ما الذي تفعله الولايات المتحدة هناك في مسافة 10 آلاف كيلومتر عن حدودها؟ سنعيش جنبًا إلى جنب مع السوريين، ونحن بحاجة إلى حل مشاكلنا من خلال الحوار".وأضاف السياسي التركي أنه يجب أن تجري المفاوضات مع سوريا من قبل الدبلوماسيين، ثم على الرئيس "أن يجريها"، مشيرًا إلى أنه "سيحاول ترتيب الأمر حتى النهاية".وكان أردوغان قد أكد في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.وأجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا محادثات ثلاثية في موسكو أواخر العام الماضي لبحث سبل حل الأزمة السورية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، حيث تعد تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عامًا.وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، ربما يكون في دولة ثالثة.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار المقبل، ويعتبر كيليجدار أوغلو، الذي طرحه تحالف الأحزاب الستة المعارض، الخصم الرئيسي لأردوغان، فيما تضم قائمة المرشحين للرئاسة أيضا محرم إنجه من حزب الوطن وسنان أوغان المدعومين من تحالف الاتحاد الوطني.

https://sputnikarabic.ae/20230112/الأسد-يؤكد-ضرورة-التنسيق-مع-روسيا-لكي-تكون-اللقاءات-مع-تركيا-مثمرة-1072206948.html

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