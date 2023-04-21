https://sputnikarabic.ae/20230421/إعلام-بكين-تنتقد-عزم-واشنطن-تقييد-الاستثمارات-الأمريكية-في-الشركات-الصينية-1076169920.html
إعلام: بكين تنتقد عزم واشنطن تقييد الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية
إعلام: بكين تنتقد عزم واشنطن تقييد الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية
انتقدت الصين، اليوم الجمعة، عزم الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأمريكية في نظيرتها الصينية، بدعوى أن مثل هذه الخطوة أقرب ما يكون الى... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T13:38+0000
2023-04-21T13:38+0000
2023-04-21T13:38+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "الإدارة الأمريكية تدرس برنامجا لتقييد استثمارات خارجية أمريكية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي".وأفادت قناة فرانس 24، مساء اليوم الجمعة، بأن طموحات الصين التكنولوجية تعاني من قيود تفرضها واشنطن ودول حليفة لها، وهو الأمر الذي دفع السلطات الصينية التوجه نحو الجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات.ومن جانبه، قال وانغ ونبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الولايات المتحدة باتت معتادة على تسييس واستغلال واستخدام قضايا التجارة والتكنولوجيا كسلاح، تحت غطاء الأمن القومي"، واصفًا هذا الأمر بأنه "إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي".يشار إلى أن جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، قد دعت، أمس الخميس، إلى تهدئة المخاوف من الإجراءات الأمريكية الجديدة، بدعوى أن دوافع بلادها هي "فقط مخاوفنا على الأمن والقيم"، مضيفة بأنه "ليس هدفنا استخدام هذه الأدوات من أجل تحقيق ميزة تنافسية اقتصادية".من جانبها، ترى الصين في هذه الإجراءات الأمريكية محاولة لعرقلة مسار تقدم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا نفسها، في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين توترات بشأن ملفات مختلفة.وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد كشفت، الثلاثاء الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت في شهر أبريل/ نيسان الجاري، إجراءات غير مسبوقة للحد من الاستثمار الأمريكي في الصين.وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادرها، بأن "المسؤولين يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن جهد رئيسي لكبح صعود بكين التكنولوجي والعسكري. ومن المتوقع وجود قواعد غير مسبوقة لتقييد الاستثمار الأمريكي في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر".وأضافت المصادر أن إدارة البيت الأبيض تناقش بالفعل قضايا رئيسية مع رواد الأعمال. من المعروف أنه سيُطلب من الشركات الإبلاغ عن الاستثمارات الجديدة التي سيتم توجيهها إلى شركات التكنولوجيا في الصين. سيكون هناك أيضًا حظر معاملات معين في القطاعات الصناعية المهمة، بما في ذلك المعالجات الدقيقة.في نهاية مارس/ آذار، كتبت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، أنه "بعد فرض العقوبات الغربية، فتحت آفاق جديدة للتعاون مع بكين أمام موسكو. إذ تغذي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو طفرة في الاستثمار الصيني في روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230418/صحيفة-الولايات-المتحدة-تخطط-لفرض-قيود-غير-مسبوقة-على-الاستثمار-في-الصين-1076058243.html
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العالم, الصين, الأخبار, قوانين الاقتصاد, موسكو, روسيا
العالم, الصين, الأخبار, قوانين الاقتصاد, موسكو, روسيا
إعلام: بكين تنتقد عزم واشنطن تقييد الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية
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انتقدت الصين، اليوم الجمعة، عزم الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأمريكية في نظيرتها الصينية، بدعوى أن مثل هذه الخطوة أقرب ما يكون الى "إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي".
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "الإدارة الأمريكية تدرس برنامجا لتقييد استثمارات خارجية أمريكية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي".
وأفادت قناة
فرانس 24، مساء اليوم الجمعة، بأن طموحات الصين التكنولوجية تعاني من قيود تفرضها واشنطن ودول حليفة لها، وهو الأمر الذي دفع السلطات الصينية التوجه نحو الجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات.
ومن جانبه، قال وانغ ونبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الولايات المتحدة باتت معتادة على تسييس واستغلال واستخدام قضايا التجارة والتكنولوجيا كسلاح، تحت غطاء الأمن القومي"، واصفًا هذا الأمر بأنه "إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي".
يشار إلى أن جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية،
قد دعت، أمس الخميس، إلى تهدئة المخاوف من الإجراءات الأمريكية الجديدة، بدعوى أن دوافع بلادها هي "فقط مخاوفنا على الأمن والقيم"، مضيفة بأنه "ليس هدفنا استخدام هذه الأدوات من أجل تحقيق ميزة تنافسية اقتصادية".
من جانبها، ترى الصين في هذه الإجراءات الأمريكية محاولة لعرقلة مسار تقدم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا نفسها، في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين توترات بشأن ملفات مختلفة.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد كشفت، الثلاثاء الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت في شهر أبريل/ نيسان الجاري، إجراءات غير مسبوقة للحد من الاستثمار الأمريكي في الصين.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادرها، بأن "المسؤولين يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن جهد رئيسي لكبح صعود بكين التكنولوجي والعسكري. ومن المتوقع وجود قواعد غير مسبوقة لتقييد الاستثمار الأمريكي في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر".
وأضافت المصادر
أن إدارة البيت الأبيض تناقش بالفعل قضايا رئيسية مع رواد الأعمال. من المعروف أنه سيُطلب من الشركات الإبلاغ عن الاستثمارات الجديدة التي سيتم توجيهها إلى شركات التكنولوجيا في الصين. سيكون هناك أيضًا حظر معاملات معين في القطاعات الصناعية المهمة، بما في ذلك المعالجات الدقيقة.
في نهاية مارس/ آذار، كتبت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، أنه "بعد فرض العقوبات الغربية، فتحت آفاق جديدة للتعاون مع بكين أمام موسكو. إذ تغذي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو طفرة في الاستثمار الصيني في روسيا".