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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/إعلام-مخربو-التيار-الشمالي-استخدموا-مركبات-غوص-سريعة-1076151752.html
إعلام: مخربو "التيار الشمالي" استخدموا مركبات غوص سريعة
إعلام: مخربو "التيار الشمالي" استخدموا مركبات غوص سريعة
أكد أحد أكثر الغواصين خبرة في القوات البحرية الدنماركية، أن أولئك الذين ارتكبوا أعمال التخريب في "التيار الشمالي" امتلكوا إمكانيه الوصول الى مركبات ذاتية... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T10:07+0000
2023-04-21T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت مصادر غربية عن الغواص، الذي قال: "كل من نفذ الهجوم كان بإمكانه الوصول إلى مركبة سريعة مستقلة (سكوتر غوص)، شبيهة بتلك التي تستخدمها القوات البحرية الحديثة".وذكر الغواص في سياق حديثه شارحا أن "عملية البحث عن خطوط الأنابيب بدون إحداثيات دقيقة أو تقنية تتبع، ثم نقل المتفجرات ووضعها، سيكون مهمة صعبة للغواصين المخربين" من دون هذه المركبات.ووفقًا لوكالة "بلومبرغ"، تعتقد قوات البحرية الدنماركية أن هذه الفرضية منطقية، حيث سيكون من الصعب على الغواصين قضاء الوقت الضروري لإتمام العمليه في أعماق المياه وعدم ملاحظهم.في وقت سابق، لم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي". حيث أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع البقية عن التصويت.في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.
https://sputnikarabic.ae/20230412/ترامب-عن-تفجيرات-التيار-الشمالي-لا-أريد-أن-أضع-أمريكا-في-ورطة-1075809618.html
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العالم

إعلام: مخربو "التيار الشمالي" استخدموا مركبات غوص سريعة

10:07 GMT 21.04.2023
© AP Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Swedish Coast Guard
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أكد أحد أكثر الغواصين خبرة في القوات البحرية الدنماركية، أن أولئك الذين ارتكبوا أعمال التخريب في "التيار الشمالي" امتلكوا إمكانيه الوصول الى مركبات ذاتية القيادة وعالية السرعة تحت مائية.
ونقلت مصادر غربية عن الغواص، الذي قال: "كل من نفذ الهجوم كان بإمكانه الوصول إلى مركبة سريعة مستقلة (سكوتر غوص)، شبيهة بتلك التي تستخدمها القوات البحرية الحديثة".

وأضاف الغواص: "أن الشحنات التي يرجح أنها تزن مئات الأرطال، وضعت أسفل الأنابيب".

وذكر الغواص في سياق حديثه شارحا أن "عملية البحث عن خطوط الأنابيب بدون إحداثيات دقيقة أو تقنية تتبع، ثم نقل المتفجرات ووضعها، سيكون مهمة صعبة للغواصين المخربين" من دون هذه المركبات.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب عن تفجيرات "التيار الشمالي": لا أريد أن أضع أمريكا في ورطة
12 أبريل, 01:58 GMT
ووفقًا لوكالة "بلومبرغ"، تعتقد قوات البحرية الدنماركية أن هذه الفرضية منطقية، حيث سيكون من الصعب على الغواصين قضاء الوقت الضروري لإتمام العمليه في أعماق المياه وعدم ملاحظهم.
في وقت سابق، لم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي". حيث أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع البقية عن التصويت.
في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
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