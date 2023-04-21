https://sputnikarabic.ae/20230421/إعلام-مخربو-التيار-الشمالي-استخدموا-مركبات-غوص-سريعة-1076151752.html

إعلام: مخربو "التيار الشمالي" استخدموا مركبات غوص سريعة

إعلام: مخربو "التيار الشمالي" استخدموا مركبات غوص سريعة

أكد أحد أكثر الغواصين خبرة في القوات البحرية الدنماركية، أن أولئك الذين ارتكبوا أعمال التخريب في "التيار الشمالي" امتلكوا إمكانيه الوصول الى مركبات ذاتية... 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T10:07+0000

2023-04-21T10:07+0000

2023-04-21T10:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068398657_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf0339c2f947b5dc72f90bb07194f7ef.jpg

ونقلت مصادر غربية عن الغواص، الذي قال: "كل من نفذ الهجوم كان بإمكانه الوصول إلى مركبة سريعة مستقلة (سكوتر غوص)، شبيهة بتلك التي تستخدمها القوات البحرية الحديثة".وذكر الغواص في سياق حديثه شارحا أن "عملية البحث عن خطوط الأنابيب بدون إحداثيات دقيقة أو تقنية تتبع، ثم نقل المتفجرات ووضعها، سيكون مهمة صعبة للغواصين المخربين" من دون هذه المركبات.ووفقًا لوكالة "بلومبرغ"، تعتقد قوات البحرية الدنماركية أن هذه الفرضية منطقية، حيث سيكون من الصعب على الغواصين قضاء الوقت الضروري لإتمام العمليه في أعماق المياه وعدم ملاحظهم.في وقت سابق، لم يتبن مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي". حيث أيدت الصين والبرازيل القرار وامتنع البقية عن التصويت.في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.

https://sputnikarabic.ae/20230412/ترامب-عن-تفجيرات-التيار-الشمالي-لا-أريد-أن-أضع-أمريكا-في-ورطة-1075809618.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم