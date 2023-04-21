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https://sputnikarabic.ae/20230421/البحرية-الأمريكية-اعتراض-سفينة-تحمل-مخدرات-بـ-42-مليون-دولار-في-خليج-عمان-1076177499.html
البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان
البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان
اعترضتالبحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، سفينة صيد، قالت إنها "تحمل بحارة إيرانيين" في خليج عمان، وتحاول تهريب المخدرات. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T22:45+0000
2023-04-21T22:45+0000
خليج عمان
الجيش الأمريكي
حشيش
صورايخ
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وأكدت البحرية الأمريكية أن من قام بالاعتراض مدمرة "يو إس إس بول هاميلتون" التي تحمل صواريخ موجهة، ووجدت مخدرات عبارة عن 802 كيلوغرام من الميثامفيتامين و1000 كيلوجرام من الحشيش تقدر بـ 42 مليون دولار.وكشف البيان أنه قبل أن يستولي أفراد البحرية الأمريكية وخفر السواحل من بول هاملتون على السفينة، حاول خمسة مهربين على متنها التخلص من 50 كيسًا من الميثامفيتامين يزن كل منها 35 رطلاً عن طريق إلقاء المخدرات في البحر.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الجيش-الأمريكي-يعلن-استمرار-رحلاته-الاستطلاعية-فوق-البحر-الأسود-1076130820.html
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خليج عمان, الجيش الأمريكي, حشيش, صورايخ
خليج عمان, الجيش الأمريكي, حشيش, صورايخ

البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان

22:45 GMT 21.04.2023
© AP Photo / Jerry Ireland/U.S. Navyفي هذه الصورة التي قدمتها البحرية الأمريكية ، تحلق مروحية تابعة لخفر السواحل الأمريكي فوق حقل حطام أثناء جهود استعادة منطاد للمراقبة على ارتفاعات عالية، يوم 4 فبراير 2023 ، قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية.
في هذه الصورة التي قدمتها البحرية الأمريكية ، تحلق مروحية تابعة لخفر السواحل الأمريكي فوق حقل حطام أثناء جهود استعادة منطاد للمراقبة على ارتفاعات عالية، يوم 4 فبراير 2023 ، قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Jerry Ireland/U.S. Navy
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اعترضتالبحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، سفينة صيد، قالت إنها "تحمل بحارة إيرانيين" في خليج عمان، وتحاول تهريب المخدرات.
وأكدت البحرية الأمريكية أن من قام بالاعتراض مدمرة "يو إس إس بول هاميلتون" التي تحمل صواريخ موجهة، ووجدت مخدرات عبارة عن 802 كيلوغرام من الميثامفيتامين و1000 كيلوجرام من الحشيش تقدر بـ 42 مليون دولار.
طائرة إم كيو-1 بريداتور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
الجيش الأمريكي يعلن استمرار "رحلاته الاستطلاعية" فوق البحر الأسود
أمس, 15:49 GMT
وكشف البيان أنه قبل أن يستولي أفراد البحرية الأمريكية وخفر السواحل من بول هاملتون على السفينة، حاول خمسة مهربين على متنها التخلص من 50 كيسًا من الميثامفيتامين يزن كل منها 35 رطلاً عن طريق إلقاء المخدرات في البحر.
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