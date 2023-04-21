https://sputnikarabic.ae/20230421/البحرية-الأمريكية-اعتراض-سفينة-تحمل-مخدرات-بـ-42-مليون-دولار-في-خليج-عمان-1076177499.html
البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان
البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان
اعترضتالبحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، سفينة صيد، قالت إنها "تحمل بحارة إيرانيين" في خليج عمان، وتحاول تهريب المخدرات. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T22:45+0000
2023-04-21T22:45+0000
2023-04-21T22:45+0000
خليج عمان
الجيش الأمريكي
حشيش
صورايخ
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وأكدت البحرية الأمريكية أن من قام بالاعتراض مدمرة "يو إس إس بول هاميلتون" التي تحمل صواريخ موجهة، ووجدت مخدرات عبارة عن 802 كيلوغرام من الميثامفيتامين و1000 كيلوجرام من الحشيش تقدر بـ 42 مليون دولار.وكشف البيان أنه قبل أن يستولي أفراد البحرية الأمريكية وخفر السواحل من بول هاملتون على السفينة، حاول خمسة مهربين على متنها التخلص من 50 كيسًا من الميثامفيتامين يزن كل منها 35 رطلاً عن طريق إلقاء المخدرات في البحر.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الجيش-الأمريكي-يعلن-استمرار-رحلاته-الاستطلاعية-فوق-البحر-الأسود-1076130820.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
خليج عمان, الجيش الأمريكي, حشيش, صورايخ
خليج عمان, الجيش الأمريكي, حشيش, صورايخ
البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان
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اعترضتالبحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، سفينة صيد، قالت إنها "تحمل بحارة إيرانيين" في خليج عمان، وتحاول تهريب المخدرات.
وأكدت البحرية الأمريكية أن من قام بالاعتراض مدمرة "يو إس إس بول هاميلتون" التي تحمل صواريخ موجهة
، ووجدت مخدرات عبارة عن 802 كيلوغرام من الميثامفيتامين و1000 كيلوجرام من الحشيش تقدر بـ 42 مليون دولار.
وكشف البيان أنه قبل أن يستولي أفراد البحرية الأمريكية وخفر السواحل من بول هاملتون على السفينة، حاول خمسة مهربين على متنها التخلص من 50 كيسًا من الميثامفيتامين يزن كل منها 35 رطلاً
عن طريق إلقاء المخدرات في البحر.