https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-السوداني-وحداتنا-تقصف-القوات-المتمردة-في-جنوب-الخرطوم-بشكل-مكثف-1076139046.html
الجيش السوداني: وحداتنا تقصف القوات المتمردة في جنوب الخرطوم بشكل مكثف
الجيش السوداني: وحداتنا تقصف القوات المتمردة في جنوب الخرطوم بشكل مكثف
21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T00:54+0000
2023-04-21T00:54+0000
2023-04-21T00:56+0000
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الجيش السوداني
الجيش السوداني: وحداتنا تقصف القوات المتمردة في جنوب الخرطوم بشكل مكثف
00:54 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 00:56 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر