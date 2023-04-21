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الجيش السوداني: وحداتنا تقصف القوات المتمردة في جنوب الخرطوم بشكل مكثف
الجيش السوداني: وحداتنا تقصف القوات المتمردة في جنوب الخرطوم بشكل مكثف
21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T00:54+0000
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الجيش السوداني
الجيش السوداني

الجيش السوداني: وحداتنا تقصف القوات المتمردة في جنوب الخرطوم بشكل مكثف

00:54 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 00:56 GMT 21.04.2023)
© AFP 2023 / -السوادان.. تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم مع احتدام القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، 16 أبريل/نيسان 2023
السوادان.. تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم مع احتدام القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، 16 أبريل/نيسان 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / -
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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