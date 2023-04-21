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الجيش العراقي يعتقل باكستانيين اخترقوا الحدود المشتركة مع إيران
الجيش العراقي يعتقل باكستانيين اخترقوا الحدود المشتركة مع إيران
أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الجمعة، القبض على 12 متسللا أجنبيا حاولوا تجاوز الحدود في محافظة واسط، من جهة إيران. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T13:02+0000
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ونقلت السومرية نيوز، مساء اليوم الجمعة، عن قيادة قوات الحدود العراقية، أنه "من خلال الرصد الميداني المتواصل لقاطع المسؤولية، تمكن الفوج الثاني لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على (12) متسللا من جنسية أجنبية (باكستانية) بعد محاولتهم عبور الحدود بصورة غير شرعية (من جهة إيران)".وذكر البيان العراقي أنه تم تسليم المتسللين الأجانب الى الجهات العراقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.ويشار إلى أنه في الخامس والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي، ألقت قوات الحدود العراقية القبض على 23 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.وقالت القيادة في بيان ورد لها، آنذاك، إنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج الأول اللواء العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، من إلقاء القبض على (23) متسللا أجنبيا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية".
https://sputnikarabic.ae/20230319/العراق-وإيران-توقعان-اتفاقا-أمنيا-للتنسيق-في-حماية-الحدود-المشتركة-بينهما-1074914790.html
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العالم العربي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, باكستان
العالم العربي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, باكستان
الجيش العراقي يعتقل باكستانيين اخترقوا الحدود المشتركة مع إيران
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أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الجمعة، القبض على 12 متسللا أجنبيا حاولوا تجاوز الحدود في محافظة واسط، من جهة إيران.
ونقلت السومرية نيوز
، مساء اليوم الجمعة، عن قيادة قوات الحدود العراقية، أنه "من خلال الرصد الميداني المتواصل لقاطع المسؤولية، تمكن الفوج الثاني لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على (12) متسللا من جنسية أجنبية (باكستانية) بعد محاولتهم عبور الحدود
بصورة غير شرعية (من جهة إيران)".
وذكر البيان العراقي أنه تم تسليم المتسللين الأجانب الى الجهات العراقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
ويشار إلى أنه في الخامس والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي، ألقت قوات الحدود العراقية
القبض على 23 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.
وقالت القيادة في بيان ورد لها، آنذاك، إنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج الأول اللواء العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، من إلقاء القبض على (23) متسللا أجنبيا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية".