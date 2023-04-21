https://sputnikarabic.ae/20230421/روسيا-تبقي-خنجرها-الشبحي-في-غمده-حتى-الآن-فيديو-1076172654.html

روسيا تبقي "خنجرها الشبحي" في غمده "حتى الآن"... فيديو

روسيا تبقي "خنجرها الشبحي" في غمده "حتى الآن"... فيديو

تم الكشف عن صاروخ "كينجال" (الخنجر) الفرط صوتي لأول مرة خلال الخطاب الرئاسي أمام الجمعية الفيدرالية في مارس/ آذار 2018، حيث كانت خصائصه لا تزال مبهمة. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T14:46+0000

2023-04-21T14:46+0000

2023-04-21T14:46+0000

روسيا

رصد عسكري

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ويتميز الصاروخ بقدرته على الوصول إلى سرعة 10-12 ضعف سرعة الصوت، ويبلغ الحد الأقصى لمدى التدمير كيلومترين عند إطلاقه من قاذفة "ميغ 31" وثلاثة كيلومترات من "تو 22 إم 3، كما أنه من المخطط تكييف طائرات تو 160 وسو57 لحمل هذا الصاروخ.وفي الوقت نفسه، الصاروخ قادر على المناورة على طول مسار الرحلة بأكملها، مما يجعله غير معرض للدفاع الجوي للعدو والدفاع الصاروخي.وتم أول استخدام قتالي للسلاح الجديد في بداية العملية العسكرية الخاصة: حيث ضرب مستودع الذخيرة تحت الأرض التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية دلياتين بالقرب من إيفانو فرانسيسك.وظهرت أحدث حلقة من استخدام هذا السلاح الفرط صوتي في الوقت الحالي، خلال تنفيذ "ضربة انتقامية" بعد الهجوم الإرهابي في منطقة بريانسك حينما اخترقت مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية هناك وقتلت اثنين من المدنيين.وردًا على هذا العمل، شنت روسيا هجومًا صاروخيًا واسع النطاق على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك استخدام الصاروخ المتطور.وتعليقًا على الحادث، قال يوري إغنات، مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الروسية استخدمت ستة صواريخ كينجال، واعترف بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا حول لها ولا قوة ضد هذه الأسلحة: "الخناجر" لا يمكن "إسقاطها" إلا على قنوات "تلغرام"، لا يمكننا إسقاط هذا الهدف".في الوقت نفسه، أضاف إغنات أنه لو تمكنت كييف من التصدي لها، لأعلنت ذلك على الفور.

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روسيا, رصد عسكري