https://sputnikarabic.ae/20230421/شهود-عيان-لـسبوتنيك-قوات-الدعم-السريع-تدفع-بتعزيزات-عسكرية-كبيرة-إلى-مناطق-غرب-أم-درمان-1076170818.html

شهود عيان لـ"سبوتنيك": قوات الدعم السريع تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق غرب أم درمان

شهود عيان لـ"سبوتنيك": قوات الدعم السريع تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق غرب أم درمان

دفعت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق غرب مدينة أم درمان، بما يقدر بمئة عربة دفع رباعي، مدججة بالسلاح. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T13:52+0000

2023-04-21T13:52+0000

2023-04-21T13:52+0000

قوات الدعم السريع السودانية

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال شهود عيان، لوكالة "سبوتنيك": "رأينا حشودا كبيرة لقوات الدعم السريع، تقدر بأكثر من مئة مركبة دفع رباعي، محملة بأسلحة متوسطة وثقيلة".وعبّر شهود العيان عن قلقهم البالغ من تجدد المعارك في تلك المناطق؛ مما يهدد أمنهم وسلامتهم.وذكرت قوات الدعم السريع، من خلال مقطع فيديو على "فيسبوك" (موقع تابع لشركة ميتا، المحظورة في روسيا على خلفية التطرف)، أنها "كبدت قوات الجيش خسائر كبيرة، على الطريق الرابط بين الخرطوم ومدنية ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة".من جهة أخرى، نشرت القوات المسلحة السودانية، مقطع فيديو على صفحتها الرئيسة في "فيسبوك"، اليوم الجمعة، تؤكد سيطرة قواتها على مقر القيادة العامة للجيش، في وسط الخرطوم.وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.

https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-السوداني-يعلن-مرحلة-تطهير-بؤر-وجود-المتمردين-حول-العاصمة-1076159897.html

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قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الأخبار, العالم العربي