https://sputnikarabic.ae/20230421/الدعم-السريع-تعلن-موافقتها-على-هدنة-جديدة-لـ-72-ساعة-1076139790.html
قوات الدعم السريع تعلن الموافقة على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة
قوات الدعم السريع تعلن الموافقة على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة
وافقت قيادة الدعم السريع في السودان، صباح اليوم الجمعة، على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T02:46+0000
2023-04-21T02:46+0000
2023-04-21T02:53+0000
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
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وتأتي هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.وجاء في البيان الصادر عن قيادة الدعم السريع في السودان، أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، ولتبني قضية حقوق الإنسان والسعي لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون.وأعربت قيادة الدعم السريع عن تهنئتها للشعب السوداني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا جراء الأوضاع الراهنة في البلاد.وجددت قيادة الدعم السريع دعوتها لجميع شرفاء القوات المسلحة في السودان بالانحياز إلى خيارات الشعب ودعم التحول الديمقراطي، وأشارت إلى أن العديد من الضباط والجنود قد عادوا إلى منازلهم وتخلى عنهم السلاح، مؤكدة استعدادها لدعم خيارات الشعب السوداني الرامية إلى تحقيق التغيير والتطور في البلاد.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء يوم الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230421/واشنطن-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-في-موعد-أقصاه-23-أبريل-1076139295.html
https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-السوداني-وحداتنا-تقصف-القوات-المتمردة-في-جنوب-الخرطوم-بشكل-مكثف-1076139046.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع تعلن الموافقة على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة
02:46 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 02:53 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
وافقت قيادة الدعم السريع في السودان، صباح اليوم الجمعة، على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.
وتأتي هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.
وجاء في البيان الصادر عن قيادة الدعم السريع في السودان، أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، ولتبني قضية حقوق الإنسان والسعي لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون.
وأعربت قيادة الدعم السريع عن تهنئتها للشعب السوداني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا جراء الأوضاع الراهنة في البلاد.
وجددت قيادة الدعم السريع دعوتها لجميع شرفاء القوات المسلحة في السودان بالانحياز إلى خيارات الشعب ودعم التحول الديمقراطي، وأشارت إلى أن العديد من الضباط والجنود قد عادوا إلى منازلهم وتخلى عنهم السلاح، مؤكدة استعدادها لدعم خيارات الشعب السوداني الرامية إلى تحقيق التغيير والتطور في البلاد.
ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع
، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء يوم الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان
، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.