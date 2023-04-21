https://sputnikarabic.ae/20230421/منظمة-الصحة-العالمية-مقتل-413-شخصا-وإصابة-35-ألف-آخرين-جراء-المواجهات-في-السودان-1076151541.html
منظمة الصحة العالمية: مقتل 413 شخصا وإصابة 3.5 ألف آخرين جراء المواجهات في السودان
منظمة الصحة العالمية: مقتل 413 شخصا وإصابة 3.5 ألف آخرين جراء المواجهات في السودان
أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف، مارغريت هاريس، اليوم الجمعة، عن مقتل 413 شخصا وإصابة 3.5 ألف آخرين جراء المواجهات بين الجيش وقوات الدعم... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T09:42+0000
2023-04-21T09:42+0000
2023-04-21T09:42+0000
منظمة الصحة العالمية
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
العالم العربي
الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية
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جنيف - سبوتنيك. وقالت هاريس خلال إحاطة إعلامية: "مع الأسف، ارتفع عدد ضحايا الأعمال القتالية في السودان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، حتى الآن، إلى 413 قتيلا و 3551 مصابا".وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230421/الدعم-السريع-تعلن-موافقتها-على-هدنة-جديدة-لـ-72-ساعة-1076139790.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية
منظمة الصحة العالمية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية
منظمة الصحة العالمية: مقتل 413 شخصا وإصابة 3.5 ألف آخرين جراء المواجهات في السودان
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أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف، مارغريت هاريس، اليوم الجمعة، عن مقتل 413 شخصا وإصابة 3.5 ألف آخرين جراء المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.
جنيف - سبوتنيك
. وقالت هاريس خلال إحاطة إعلامية: "مع الأسف، ارتفع عدد ضحايا الأعمال القتالية في السودان
، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، حتى الآن، إلى 413 قتيلا و 3551 مصابا".
وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة
تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.
جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.
ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع
، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان
، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.