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- سبوتنيك عربي, 1920
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https://sputnikarabic.ae/20230421/علماء-يطورون-جهازا-يسمح-للسان-التحكم-بهاتفك-الذكي-فيديو-1076160821.html
علماء يطورون جهازا يسمح للسان التحكم بهاتفك الذكي... فيديو
علماء يطورون جهازا يسمح للسان التحكم بهاتفك الذكي... فيديو
واكب تطور التكنولوجيا حاجات الإنسان في سبيل تبسيط حياته، واستهدفت الأبحاث تسهيل المصاعب اليومية التي قد تواجهنا في سبيل إيجاد حلول لها. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T12:22+0000
2023-04-21T12:22+0000
مجتمع
علوم
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واحتلت الأجهزة الإلكترونية الحيز الأوسع من الجهود الساعية لتلبية احتياجات السوق وتسارع نمط الحياة اليومية إضافة لمعالجة الاحتياجات الخاصة لذوي االهمم.وأوضح الخبراء أن المستخدم عليه أن يحرك لسانه عبر شريحة توجد على الجهاز لتنفيذ أي أمر على حاسوبه أو هاتفه. ويتم تعديل الجهاز حسب حجم فم أي شخص وأبعاد فكه، ثم يتم تثبيت لوحة مزودة بأجهزة استشعار في الجهة الأمامية، وهو قادر على الاتصال بأجهزة أندرويد وأبل وماك وويندوز.
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علوم
علوم

علماء يطورون جهازا يسمح للسان التحكم بهاتفك الذكي... فيديو

12:22 GMT 21.04.2023
CC0 / pixabay / علماء: لسان الإنسان قادر على شم الروائح
علماء: لسان الإنسان قادر على شم الروائح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
CC0 / pixabay /
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واكب تطور التكنولوجيا حاجات الإنسان في سبيل تبسيط حياته، واستهدفت الأبحاث تسهيل المصاعب اليومية التي قد تواجهنا في سبيل إيجاد حلول لها.
واحتلت الأجهزة الإلكترونية الحيز الأوسع من الجهود الساعية لتلبية احتياجات السوق وتسارع نمط الحياة اليومية إضافة لمعالجة الاحتياجات الخاصة لذوي االهمم.

وطور خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في هذا السياق جهازا باسم "ماوث باد" يتصل بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر عبر تقنية البلوثوت، ويخول المستخدم للنقر على الأزرار باستخدام لسانه فقط.

وأوضح الخبراء أن المستخدم عليه أن يحرك لسانه عبر شريحة توجد على الجهاز لتنفيذ أي أمر على حاسوبه أو هاتفه.
ويتم تعديل الجهاز حسب حجم فم أي شخص وأبعاد فكه، ثم يتم تثبيت لوحة مزودة بأجهزة استشعار في الجهة الأمامية، وهو قادر على الاتصال بأجهزة أندرويد وأبل وماك وويندوز.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
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