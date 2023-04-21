https://sputnikarabic.ae/20230421/موسكو-تستعد-لتزويد-كينيا-ونيجيريا-بدفعتين-من-الأسمدة-الروسية-1076153098.html
موسكو تستعد لتزويد كينيا ونيجيريا بدفعتين من الأسمدة الروسية
موسكو تستعد لتزويد كينيا ونيجيريا بدفعتين من الأسمدة الروسية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، اليوم الجمعة، أن روسيا تستعد لتزويد كينيا ونيجيريا بدفعتين من الأسمدة الروسية. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T10:36+0000
2023-04-21T10:36+0000
2023-04-21T10:36+0000
حبوب
أسمدة
روسيا
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موسكو – سبوتنيك.وقال فرشينين: "تم أرسال جزءًا من الأسمدة الروسية إلى الدول الأفريقية، وحتى الآن تم إرسال شحنة واحدة إلى ملاوي تقدر بنحو ألفي طن، واستغرق هذا الأمر ما يقارب 6 أشهر".وأضاف وزير الخارجية، في مقابلة على قناة "روسيا 24": "العمل جار الآن لإرسال شحنتين الى كينيا ونيجيريا ولكن لم يتم إرسالهما بعد".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أفريقيا في عالم متعدد الأقطاب"، أن موسكو تصر على تنفيذ جميع نقاط "صفقة الحبوب"، بما في ذلك الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على المنتجات والأسمدة الروسية، مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة إرسال الحبوب للدول الأفريقية والتي تتلقى اليوم 3 بالمئة فقط من إجمالي حجم الحبوب المصدرة، وليس للدول الغنية.وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الإشراف على تطبيق الاتفاق الدولي تنسيق حركة السفن.
https://sputnikarabic.ae/20230420/وزير-الطاقة-التركي-الغاز-الطبيعي-المستخرج-من-البحر-الأسود-يكفي-كل-منازل-البلاد-لـ-35-عاما-1076136623.html
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حبوب, أسمدة, روسيا
موسكو تستعد لتزويد كينيا ونيجيريا بدفعتين من الأسمدة الروسية
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، اليوم الجمعة، أن روسيا تستعد لتزويد كينيا ونيجيريا بدفعتين من الأسمدة الروسية.
موسكو – سبوتنيك.وقال فرشينين: "تم أرسال جزءًا من الأسمدة الروسية إلى الدول الأفريقية، وحتى الآن تم إرسال شحنة واحدة إلى ملاوي تقدر بنحو ألفي طن، واستغرق هذا الأمر ما يقارب 6 أشهر".
وأضاف وزير الخارجية، في مقابلة على قناة "روسيا 24": "العمل جار الآن لإرسال شحنتين الى كينيا ونيجيريا ولكن لم يتم إرسالهما بعد".
وأضاف فرشينين: "لا نرى نتائج في تنفيذ الجزء الخاص بروسيا من صفقة الحبوب، ولا يمكننا الاستمرار في الإضرار بمصالحنا على حساب الأمن الغذائي العالمي، لذلك دعونا نمدد "صفقة الحبوب" لمدة 60 يومًا أخرى، ولكن في الوقت نفسه، نحتاج إلى رؤية نتائج ملموسة في القضايا الرئيسية، والتي تشكل عقبات أمام وصول منتجاتنا الزراعية والأسمدة إلى الأسواق العالمية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد خلال المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أفريقيا في عالم متعدد الأقطاب"، أن موسكو تصر على تنفيذ جميع نقاط "صفقة الحبوب"، بما في ذلك الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على المنتجات والأسمدة الروسية، مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة إرسال الحبوب للدول الأفريقية والتي تتلقى اليوم 3 بالمئة فقط من إجمالي حجم الحبوب المصدرة، وليس للدول الغنية.
ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الإشراف على تطبيق الاتفاق الدولي تنسيق حركة السفن.