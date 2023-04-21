https://sputnikarabic.ae/20230421/وزير-الخارجية-السعودي-سنقدم-التسهيلات-اللازمة-للحجاج-الإيرانيين-ولإعادة-فتح-السفارة-في-الرياض-1076145112.html

وزير الخارجية السعودي: سنقدم التسهيلات اللازمة للحجاج الإيرانيين ولإعادة فتح السفارة في الرياض

وزير الخارجية السعودي: سنقدم التسهيلات اللازمة للحجاج الإيرانيين ولإعادة فتح السفارة في الرياض

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن زيارة الوفد الفني السعودي إلى طهران ومشهد كانت ناجحة. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T08:37+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، تبادل خلاله الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر. وجرى خلال الاتصال بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، أهمها سير عمل الوفود الفنية والتي وصفها وزير الخارجية الإيرانية بأنها إيجابية والأجواء تتجه نحو المزيد من التعاون.وقال عبد اللهيان:وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بعقد لقاء مع نظيره السعودي في الرياض وطهران قريبا، في وقت أكد فيصل بن فرحان بن عبد الله أن "المملكة ستقدم التسهيلات اللازمة للحجاج الإيرانيين ولإعادة فتح السفارة والقنصلية العامة لإيران في الرياض وجدة".ومن جهتها، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن عبد اللهيان قدم تقييما إيجابيا بشأن الاجتماع الأخير لوزيري الخارجية في الدولتين، وكذلك حول تبادل الوفود الفنية بين البلدين.وتوصلت السعودية وإيران الشهر الماضي إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

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