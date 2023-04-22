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العراق يعلن إجلاء دبلوماسييه من السودان في "عملية نوعية"
العراق يعلن إجلاء دبلوماسييه من السودان في "عملية نوعية"
أعلنت وزارة الخارجية العراقية إجلاء كادرها الدبلوماسي من مبنى السفارة في العاصمة السودانية، الخرطوم. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T20:52+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي تم بنجاح من مبنى السفارة في الخرطوم "بعملية نوعيّة".ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وأعلن الجيش السوداني، السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها تنسق مع عدد من الدول لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار

العراق يعلن إجلاء دبلوماسييه من السودان في "عملية نوعية"

20:52 GMT 22.04.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Foreing Affairsالمتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف
المتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Foreing Affairs
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية إجلاء كادرها الدبلوماسي من مبنى السفارة في العاصمة السودانية، الخرطوم.
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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19:44 GMT
وقال المسؤول العراقي إن إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي تم بنجاح من مبنى السفارة في الخرطوم "بعملية نوعيّة".
ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
وأعلن الجيش السوداني، السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها تنسق مع عدد من الدول لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان.
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