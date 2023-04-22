https://sputnikarabic.ae/20230422/الكويت-توجه-الشكر-للسعودية-لإجلاء-مواطنيها-من-السودان-1076188214.html
الكويت توجه الشكر للسعودية لإجلاء مواطنيها من السودان
الكويت توجه الشكر للسعودية لإجلاء مواطنيها من السودان
عبّرت الكويت عن امتنانها وتقديرها للتسهيلات التي قدمتها السعودية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان، وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T17:49+0000
2023-04-22T17:49+0000
2023-04-22T17:49+0000
العالم العربي
السعودية
الكويت
أخبار الكويت اليوم
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154838_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_c70d620bcdc9752ec5cb1f418497f736.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، بحسب صحيفة "القبس".وقدّم الوزير الكويتي "أصدق التبريكات لنجاح عمليات الإجلاء التي نفذتها السفن السعودية لمواطني 11 دولة من دول العالم من السودان إلى مدينة جدة".وثمّن سالم العبد الله الجهود الكبيرة للسلطات المعنية في السعودية لإنجاح عمليات الإجلاء بمهنية واقتدار.وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، بدء إجلاء مواطنيها ورعايا "دول شقيقة وصديقة" من السودان إلى المملكة.ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وأعلن الجيش السوداني، السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230422/إعلام-الصراع-تفجر-بين-البرهان-وحميدتي-بسبب-الخلاف-على-تسلسل-القيادة-العسكرية-في-الحكومة-المدنية-1076186878.html
السعودية
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154838_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a9580049d6cead5aac1b23a411525834.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, السعودية, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار السودان اليوم
الكويت توجه الشكر للسعودية لإجلاء مواطنيها من السودان
تابعنا عبر
عبّرت الكويت عن امتنانها وتقديرها للتسهيلات التي قدمتها السعودية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان، وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، بحسب صحيفة
"القبس".
وقدّم الوزير الكويتي "أصدق التبريكات لنجاح عمليات الإجلاء التي نفذتها السفن السعودية لمواطني 11 دولة من دول العالم من السودان إلى مدينة جدة".
وثمّن سالم العبد الله الجهود الكبيرة للسلطات المعنية في السعودية لإنجاح عمليات الإجلاء بمهنية واقتدار.
وكانت السلطات السعودية
قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، بدء إجلاء مواطنيها ورعايا "دول شقيقة وصديقة" من السودان إلى المملكة.
ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
وأعلن الجيش السوداني، السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وذكر الجيش السوداني
في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.