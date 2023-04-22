https://sputnikarabic.ae/20230422/الكويت-توجه-الشكر-للسعودية-لإجلاء-مواطنيها-من-السودان-1076188214.html

الكويت توجه الشكر للسعودية لإجلاء مواطنيها من السودان

الكويت توجه الشكر للسعودية لإجلاء مواطنيها من السودان

عبّرت الكويت عن امتنانها وتقديرها للتسهيلات التي قدمتها السعودية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان، وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين. 22.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-22T17:49+0000

2023-04-22T17:49+0000

2023-04-22T17:49+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، بحسب صحيفة "القبس".وقدّم الوزير الكويتي "أصدق التبريكات لنجاح عمليات الإجلاء التي نفذتها السفن السعودية لمواطني 11 دولة من دول العالم من السودان إلى مدينة جدة".وثمّن سالم العبد الله الجهود الكبيرة للسلطات المعنية في السعودية لإنجاح عمليات الإجلاء بمهنية واقتدار.وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، بدء إجلاء مواطنيها ورعايا "دول شقيقة وصديقة" من السودان إلى المملكة.ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وأعلن الجيش السوداني، السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230422/إعلام-الصراع-تفجر-بين-البرهان-وحميدتي-بسبب-الخلاف-على-تسلسل-القيادة-العسكرية-في-الحكومة-المدنية-1076186878.html

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العالم العربي, السعودية, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار السودان اليوم