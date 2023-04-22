عربي
https://sputnikarabic.ae/20230422/المحكمة-العليا-الأمريكية-تحافظ-على-إمكانية-الوصول-لحبوب-الإجهاض-1076178901.html
المحكمة العليا الأمريكية تحافظ على إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض
المحكمة العليا الأمريكية تحافظ على إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض
ستظل إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض قائمة دون تغيير حتى الآن في الولايات المتحدة، عقب صدور أمر في هذا الصدد عن المحكمة العليا، يوم أمس الجمعة. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T05:34+0000
2023-04-22T05:34+0000
الإجهاض
حبوب الإجهاض
عمليات الإجهاض
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0f/1063621531_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_edf84c877e1344c245aa09bdcd41975f.jpg
فقد أوقف أمر المحكمة الأحكام التي تهدف إلى الحد من توافر عقار الميفيبريستون مع استمرار المعركة القانونية.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان: "لا يزال الميفيبريستون متاحا وتمت الموافقة عليه للاستخدام الآمن والفعال بينما نواصل هذه المعركة في المحاكم".وعلق ماثيو كاسماريك، قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية في ولاية تكساس، في وقت سابق من هذا الشهر، موافقة إدارة الغذاء والدواء على عقار الميفيبريستون. فقد حكم كاسماريك بأن عملية موافقة الوكالة تم التعجيل بها بشكل غير صحيح وأدت إلى دخول نظام أدوية غير آمن إلى السوق، وفقا لوكالة "شينخوا".كما قال بايدن يوم أمس الجمعة، بينما كان يحث الأمريكيين على انتخاب كونغرس يمرر قانونا يعيد أوجه الحماية التي كان يوفرها ما يُعرف بقرار "رو ضد وايد": "ما زلت أؤيد موافقة إدارة الغذاء والدواء القائمة على الأدلة على استخدام عقار الميفيبريستون".وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت ما يُعرف بقرار "رو ضد وايد" في العام الماضي، وهو ما ألغى الحماية الدستورية لحقوق الإجهاض للمرأة.أصبح الإجهاض أحد أكثر القضايا إثارة للخلاف في الولايات المتحدة. وفي غياب قرار "رو ضد وايد"، يُسمح للولايات بتطبيق تشريعاتها الخاصة على هذا الإجراء الطبي.
https://sputnikarabic.ae/20230103/لأول-مرة-سيدة-تترأس-المحكمة-العليا-في-المكسيك-1071874683.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0f/1063621531_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2517e8fe135f9747f678a0d6a31e3457.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الإجهاض, حبوب الإجهاض, عمليات الإجهاض, الولايات المتحدة الأمريكية
الإجهاض, حبوب الإجهاض, عمليات الإجهاض, الولايات المتحدة الأمريكية

المحكمة العليا الأمريكية تحافظ على إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض

05:34 GMT 22.04.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورامرأة حامل في الممر بالمركز الجمهوري لحماية الأمومة في دونيتسك
امرأة حامل في الممر بالمركز الجمهوري لحماية الأمومة في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ستظل إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض قائمة دون تغيير حتى الآن في الولايات المتحدة، عقب صدور أمر في هذا الصدد عن المحكمة العليا، يوم أمس الجمعة.
فقد أوقف أمر المحكمة الأحكام التي تهدف إلى الحد من توافر عقار الميفيبريستون مع استمرار المعركة القانونية.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان: "لا يزال الميفيبريستون متاحا وتمت الموافقة عليه للاستخدام الآمن والفعال بينما نواصل هذه المعركة في المحاكم".
وعلق ماثيو كاسماريك، قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية في ولاية تكساس، في وقت سابق من هذا الشهر، موافقة إدارة الغذاء والدواء على عقار الميفيبريستون. فقد حكم كاسماريك بأن عملية موافقة الوكالة تم التعجيل بها بشكل غير صحيح وأدت إلى دخول نظام أدوية غير آمن إلى السوق، وفقا لوكالة "شينخوا".
كما قال بايدن يوم أمس الجمعة، بينما كان يحث الأمريكيين على انتخاب كونغرس يمرر قانونا يعيد أوجه الحماية التي كان يوفرها ما يُعرف بقرار "رو ضد وايد": "ما زلت أؤيد موافقة إدارة الغذاء والدواء القائمة على الأدلة على استخدام عقار الميفيبريستون".
المكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
لأول مرة... سيدة تترأس المحكمة العليا في المكسيك
3 يناير, 09:02 GMT
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت ما يُعرف بقرار "رو ضد وايد" في العام الماضي، وهو ما ألغى الحماية الدستورية لحقوق الإجهاض للمرأة.
أصبح الإجهاض أحد أكثر القضايا إثارة للخلاف في الولايات المتحدة. وفي غياب قرار "رو ضد وايد"، يُسمح للولايات بتطبيق تشريعاتها الخاصة على هذا الإجراء الطبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала