https://sputnikarabic.ae/20230422/المحكمة-العليا-الأمريكية-تحافظ-على-إمكانية-الوصول-لحبوب-الإجهاض-1076178901.html
المحكمة العليا الأمريكية تحافظ على إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض
المحكمة العليا الأمريكية تحافظ على إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض
ستظل إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض قائمة دون تغيير حتى الآن في الولايات المتحدة، عقب صدور أمر في هذا الصدد عن المحكمة العليا، يوم أمس الجمعة. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T05:34+0000
2023-04-22T05:34+0000
2023-04-22T05:34+0000
الإجهاض
حبوب الإجهاض
عمليات الإجهاض
الولايات المتحدة الأمريكية
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فقد أوقف أمر المحكمة الأحكام التي تهدف إلى الحد من توافر عقار الميفيبريستون مع استمرار المعركة القانونية.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان: "لا يزال الميفيبريستون متاحا وتمت الموافقة عليه للاستخدام الآمن والفعال بينما نواصل هذه المعركة في المحاكم".وعلق ماثيو كاسماريك، قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية في ولاية تكساس، في وقت سابق من هذا الشهر، موافقة إدارة الغذاء والدواء على عقار الميفيبريستون. فقد حكم كاسماريك بأن عملية موافقة الوكالة تم التعجيل بها بشكل غير صحيح وأدت إلى دخول نظام أدوية غير آمن إلى السوق، وفقا لوكالة "شينخوا".كما قال بايدن يوم أمس الجمعة، بينما كان يحث الأمريكيين على انتخاب كونغرس يمرر قانونا يعيد أوجه الحماية التي كان يوفرها ما يُعرف بقرار "رو ضد وايد": "ما زلت أؤيد موافقة إدارة الغذاء والدواء القائمة على الأدلة على استخدام عقار الميفيبريستون".وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت ما يُعرف بقرار "رو ضد وايد" في العام الماضي، وهو ما ألغى الحماية الدستورية لحقوق الإجهاض للمرأة.أصبح الإجهاض أحد أكثر القضايا إثارة للخلاف في الولايات المتحدة. وفي غياب قرار "رو ضد وايد"، يُسمح للولايات بتطبيق تشريعاتها الخاصة على هذا الإجراء الطبي.
https://sputnikarabic.ae/20230103/لأول-مرة-سيدة-تترأس-المحكمة-العليا-في-المكسيك-1071874683.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الإجهاض, حبوب الإجهاض, عمليات الإجهاض, الولايات المتحدة الأمريكية
الإجهاض, حبوب الإجهاض, عمليات الإجهاض, الولايات المتحدة الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية تحافظ على إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض
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ستظل إمكانية الوصول لحبوب الإجهاض قائمة دون تغيير حتى الآن في الولايات المتحدة، عقب صدور أمر في هذا الصدد عن المحكمة العليا، يوم أمس الجمعة.
فقد أوقف أمر المحكمة الأحكام التي تهدف إلى الحد من توافر عقار الميفيبريستون مع استمرار المعركة القانونية.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان: "لا يزال الميفيبريستون متاحا وتمت الموافقة عليه للاستخدام الآمن والفعال بينما نواصل هذه المعركة في المحاكم
".
وعلق ماثيو كاسماريك، قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية في ولاية تكساس، في وقت سابق من هذا الشهر، موافقة إدارة الغذاء والدواء على عقار الميفيبريستون. فقد حكم كاسماريك بأن عملية موافقة الوكالة تم التعجيل بها بشكل غير صحيح وأدت إلى دخول نظام أدوية غير آمن إلى السوق، وفقا لوكالة "شينخوا".
كما قال بايدن يوم أمس الجمعة، بينما كان يحث الأمريكيين على انتخاب كونغرس يمرر قانونا يعيد أوجه الحماية التي كان يوفرها ما يُعرف بقرار "رو ضد وايد": "ما زلت أؤيد موافقة إدارة الغذاء والدواء القائمة على الأدلة على استخدام عقار الميفيبريستون".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت ما يُعرف بقرار "رو ضد وايد"
في العام الماضي، وهو ما ألغى الحماية الدستورية لحقوق الإجهاض للمرأة.
أصبح الإجهاض أحد أكثر القضايا إثارة للخلاف في الولايات المتحدة. وفي غياب قرار "رو ضد وايد"، يُسمح للولايات بتطبيق تشريعاتها الخاصة على هذا الإجراء الطبي.