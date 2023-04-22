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https://sputnikarabic.ae/20230422/تركيا-تعلن-تحييد-21-مسلحا-في-سوريا-والعراق-خلال-4-أيام-1076186033.html
تركيا تعلن تحييد 21 مسلحا في سوريا والعراق خلال 4 أيام
تركيا تعلن تحييد 21 مسلحا في سوريا والعراق خلال 4 أيام
أعلنت السلطات التركية تحييد 21 مسلحًا شمالي سوريا والعراق، خلال الأيام الأربعة الأخيرة. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T14:29+0000
2023-04-22T14:29+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في ولاية قيصري وسط تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع إن قواته تواصل بعزم مكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق.وأكد أن القوات المسلحة التركية ستواصل دون هوادة حماية حدود البلاد ومكافحة الإرهاب.وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم العربي

تركيا تعلن تحييد 21 مسلحا في سوريا والعراق خلال 4 أيام

14:29 GMT 22.04.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Stringer
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أعلنت السلطات التركية تحييد 21 مسلحًا شمالي سوريا والعراق، خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في ولاية قيصري وسط تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال وزير الدفاع إن قواته تواصل بعزم مكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق.
وأكد أن القوات المسلحة التركية ستواصل دون هوادة حماية حدود البلاد ومكافحة الإرهاب.
وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
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