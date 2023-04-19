https://sputnikarabic.ae/20230419/العراق-الربط-الكهربائي-مع-تركيا-مكتمل-بنسبة-100-والعمل-جار-بشأن-الربط-مع-الخليج-1076100715.html

العراق: الربط الكهربائي مع تركيا مكتمل بنسبة 100% والعمل جار بشأن الربط مع الخليج

العراق: الربط الكهربائي مع تركيا مكتمل بنسبة 100% والعمل جار بشأن الربط مع الخليج

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، مستجدات الربط مع دول الخليج وموعد بدء المرحلة الأولى مع الأردن، معلنة أسباب عدم الشروع بالربط مع تركيا رغم... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T19:57+0000

2023-04-19T19:57+0000

2023-04-19T19:57+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، أن الربط الكهربائي مع تركيا مكتمل بنسبة 100% وينتظر العراق إعداد قائمة تسعير مناسبة له من أجل الدخول في حيز العمل وتطبيق اتفاقية التشغيل النهائية.وأكد أحمد موسى أن العمل جار في الربط الكهربائي مع الأردن، موضحا أن يكون العمل منجزا ويدخل بالمرحلة الأولى من اكتماله مطلع يونيو/حزيران المقبل بقدرة 150 ميغاواط.وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أن الأعمال جارية بشأن الربط الكهربائي مع الخليج، وتتضمن تلك الأعمال إنشاء خط لربط محطة الفاو العراقية بمحطة الوفرة في الكويت، مضيفا أن "زيارة وزير الكهرباء الأخيرة الى الرياض في 11 نيسان/ أبريل الجاري بحثت الربط مع السعودية فنيا ووضعنا نقطة انطلاق لبدء هذا المشروع".وشدد المسؤول العراقي على أن بلاده جادة في عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأن العراق في مرحلة المباشرة بربط الكهرباء مع دول الخليج والذي سيغذي البلاد بحدود 500 ميغاواط باتجاه محافظة البصرة، مشيرا إلى أن زيارة الوزير العراقي إلى السعودية كانت لتفعيل الاتفاقية بين البلدين لتجهيز الشبكة الوطنية بـ1000 ميغاواط.وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، أنه "كما سيكون هناك ربط مع الأردن عن طريق قضاء الرطبة والذي سيزود الشبكة الوطنية بـ 150 ميغاواط".وأوضح المسؤول العراقي أن "تنوع مصادر الطاقة سيعطينا مساحة أوسع في اختيار الأسعار بالنسبة للطاقة المجهزة للمواطنين".ويشار إلى أنه في الثاني من شهر شباط/ فبراير الماضي، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بلاده تتطلع للتزود بالكهرباء من السعودية سواء عبر الشبكة السعودية أو شبكة خليجية.

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