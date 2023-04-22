https://sputnikarabic.ae/20230422/تركيا-تقرر-إجلاء-مواطنيها-من-السودان-الأحد-1076190848.html
تركيا تقرر إجلاء مواطنيها من السودان الأحد
تركيا تقرر إجلاء مواطنيها من السودان الأحد
أعلنت تركيا اعتزامها إجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان، غدا الأحد، وذلك على خلفية المواجهات العسكرية بالبلاد. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T21:46+0000
2023-04-22T21:46+0000
2023-04-22T21:49+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الجيش السوداني
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg
جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن السفارة التركية لدى الخرطوم، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت السفارة إنها ستجلي مواطنيها يوم الأحد عن طريق البر لبلد ثالث تمهيدا لإعادتهم إلى البلاد.ودعت السفارة المواطنين لتجهيز أنفسهم بما يتناسب مع رحلة قد تستغرق نحو 22 إلى 24 ساعة، مشيرة إلى أهمية التزود ببعض الأشياء كالملابس والأحذية المريحة، وحيازة حقائب لا يتجاوز وزنها 8 كيلوغرام بما في ذلك الماء والطعام.وحددت السفارة التركية نقاط تجمع في الخرطوم بجانب مواعيد الانطلاق، داعية المواطنين بالتواجد في المواقع والتوقيتات المحددة.وحثت السفارة المواطنين على متابعة حساباتها بمواقع وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيق "واتس آب" عن كثب.ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وأعلن الجيش السوداني، السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها تنسق مع عدد من الدول لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230422/حميدتي-القتال-في-السودان-من-أجل-التحول-إلى-الديمقراطية-1076189352.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_62deb235556276b450545a5ff338308e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
تركيا تقرر إجلاء مواطنيها من السودان الأحد
21:46 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 21:49 GMT 22.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت تركيا اعتزامها إجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان، غدا الأحد، وذلك على خلفية المواجهات العسكرية بالبلاد.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن السفارة التركية لدى الخرطوم، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقالت السفارة إنها ستجلي مواطنيها يوم الأحد عن طريق البر لبلد ثالث تمهيدا لإعادتهم إلى البلاد.
ودعت السفارة المواطنين لتجهيز أنفسهم بما يتناسب مع رحلة قد تستغرق نحو 22 إلى 24 ساعة، مشيرة إلى أهمية التزود ببعض الأشياء كالملابس والأحذية المريحة، وحيازة حقائب لا يتجاوز وزنها 8 كيلوغرام بما في ذلك الماء والطعام.
وحددت السفارة التركية نقاط تجمع في الخرطوم بجانب مواعيد الانطلاق، داعية المواطنين بالتواجد في المواقع والتوقيتات المحددة.
وحثت السفارة المواطنين على متابعة حساباتها بمواقع وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيق "واتس آب" عن كثب.
ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
وأعلن الجيش السوداني، السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وذكر الجيش السوداني
في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها تنسق مع عدد من الدول لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان.