عربي
https://sputnikarabic.ae/20230422/صحيفة-روسيا-تشكل-مثلث-الموت-الذي-يهدد-الولايات-المتحدة-1076181365.html
صحيفة: روسيا تشكل "مثلث الموت" الذي يهدد الولايات المتحدة
صحيفة: روسيا تشكل "مثلث الموت" الذي يهدد الولايات المتحدة
يعتقد الصحفي الإيطالي، فيديريكو جولياني، أن روسيا شكلت "مثلث الموت" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما يهدد الولايات المتحدة. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T09:32+0000
2023-04-22T09:32+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104547/77/1045477702_0:705:2049:1857_1920x0_80_0_0_6c1afb053219460c2bf4d2eae49c2685.jpg
بدأت تغييرات عالمية خطيرة تحدث على الساحة الدولية، نتيجة للأزمة الأوكرانية. فضلا عن زيادة التوتر في أجزاء مختلفة من العالم. وفقًا لفيديريكو جولياني، بدأت تحدث أشياء مثيرة للفضول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث بدأت روسيا، جنبًا إلى جنب مع الشركاء، لعبة جيوسياسية معقدة.تجري روسيا بانتظام تدريبات عسكرية مختلفة في المحيط الهادئ، وغالبًا ما تُجرى مثل هذه التدريبات بالاشتراك مع الصين. كما تُظهر كوريا الشمالية نشاطًا عسكريًا متزايدًا.أكد المحلل أن هذا الثلاثي من البلدان يشكل نوعًا من المثلث، الذي يعتبر تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين - اليابان وكوريا الجنوبية، وفقا لموقع "بوليت روس".أجرت البحرية الروسية في المحيط الهادئ، ومقرها فلاديفوستوك، منذ بعض الوقت، تدريبات رئيسية في المناطق الساحلية من الشرق الأقصى، بما في ذلك جزر الكوريل، المتنازع عليها مع اليابان. يأتي تحرك الكرملين في وقت يشهد توترات شديدة مع حلف "الناتو"، الذي أظهر أعضاؤه في الأشهر الأخيرة نواياهم لتوسيع وجودهم العسكري في المحيط الهادئ لاحتواء روسيا والصين.في غضون ذلك، بعثت الصين برسالة إلى كوريا الشمالية. أخبر شي جين بينغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أنه يجب على البلدين تكثيف التعاون وسط التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.
https://sputnikarabic.ae/20230422/مدفعية-القوات-المحمولة-جوا-تدمر-المواقع-المحصنة-للمسلحين-فيديو-1076180791.html
https://sputnikarabic.ae/20230422/سفن-أسطول-المحيط-الهادئ-تعود-إلى-قواعدها-بعد-الفحص-المفاجئ-فيديو-1076179328.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104547/77/1045477702_0:513:2049:2049_1920x0_80_0_0_b48edd26f940984f7fa358d3dfbcabe4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

صحيفة: روسيا تشكل "مثلث الموت" الذي يهدد الولايات المتحدة

09:32 GMT 22.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2015" في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2015 في إقليم بريمورسكي كراي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يعتقد الصحفي الإيطالي، فيديريكو جولياني، أن روسيا شكلت "مثلث الموت" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما يهدد الولايات المتحدة.
بدأت تغييرات عالمية خطيرة تحدث على الساحة الدولية، نتيجة للأزمة الأوكرانية. فضلا عن زيادة التوتر في أجزاء مختلفة من العالم. وفقًا لفيديريكو جولياني، بدأت تحدث أشياء مثيرة للفضول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث بدأت روسيا، جنبًا إلى جنب مع الشركاء، لعبة جيوسياسية معقدة.

قال مؤلف المنشور في صحيفة "إنسايد أوفور": "بدأت درجات الحرارة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في الارتفاع، وأنا لا أقصد المناخ على الإطلاق".

تجري روسيا بانتظام تدريبات عسكرية مختلفة في المحيط الهادئ، وغالبًا ما تُجرى مثل هذه التدريبات بالاشتراك مع الصين. كما تُظهر كوريا الشمالية نشاطًا عسكريًا متزايدًا.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفعية القوات المحمولة جوا تدمر المواقع المحصنة للمسلحين... فيديو
08:39 GMT
أكد المحلل أن هذا الثلاثي من البلدان يشكل نوعًا من المثلث، الذي يعتبر تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين - اليابان وكوريا الجنوبية، وفقا لموقع "بوليت روس".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى أي خريطة جغرافية، يمكننا أن نجد بسهولة "مثلث الموت" على مرمى حجر من المحيط الهادئ. وهو يتألف من الصين وكوريا الشمالية، وبالطبع روسيا".

أجرت البحرية الروسية في المحيط الهادئ، ومقرها فلاديفوستوك، منذ بعض الوقت، تدريبات رئيسية في المناطق الساحلية من الشرق الأقصى، بما في ذلك جزر الكوريل، المتنازع عليها مع اليابان. يأتي تحرك الكرملين في وقت يشهد توترات شديدة مع حلف "الناتو"، الذي أظهر أعضاؤه في الأشهر الأخيرة نواياهم لتوسيع وجودهم العسكري في المحيط الهادئ لاحتواء روسيا والصين.
السفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
سفن أسطول المحيط الهادئ تعود إلى قواعدها بعد الفحص المفاجئ... فيديو
06:14 GMT
في غضون ذلك، بعثت الصين برسالة إلى كوريا الشمالية. أخبر شي جين بينغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أنه يجب على البلدين تكثيف التعاون وسط التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.

وخلص الخبير: "بدمج هذين الخبرين، فإن مثلث الموت المذكور أعلاه يلوح في الأفق بكل مجده. تلقت الصين مساعدة غير مباشرة من اثنين من شركائها، روسيا وكوريا الشمالية، اللتين اتخذتا إجراءات تجبر الجيش الأمريكي على إعادة النظر في خططه العملياتية".

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:00 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала