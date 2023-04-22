https://sputnikarabic.ae/20230422/صحيفة-روسيا-تشكل-مثلث-الموت-الذي-يهدد-الولايات-المتحدة-1076181365.html
صحيفة: روسيا تشكل "مثلث الموت" الذي يهدد الولايات المتحدة
صحيفة: روسيا تشكل "مثلث الموت" الذي يهدد الولايات المتحدة
يعتقد الصحفي الإيطالي، فيديريكو جولياني، أن روسيا شكلت "مثلث الموت" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما يهدد الولايات المتحدة. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T09:32+0000
2023-04-22T09:32+0000
2023-04-22T09:32+0000
رصد عسكري
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بدأت تغييرات عالمية خطيرة تحدث على الساحة الدولية، نتيجة للأزمة الأوكرانية. فضلا عن زيادة التوتر في أجزاء مختلفة من العالم. وفقًا لفيديريكو جولياني، بدأت تحدث أشياء مثيرة للفضول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث بدأت روسيا، جنبًا إلى جنب مع الشركاء، لعبة جيوسياسية معقدة.تجري روسيا بانتظام تدريبات عسكرية مختلفة في المحيط الهادئ، وغالبًا ما تُجرى مثل هذه التدريبات بالاشتراك مع الصين. كما تُظهر كوريا الشمالية نشاطًا عسكريًا متزايدًا.أكد المحلل أن هذا الثلاثي من البلدان يشكل نوعًا من المثلث، الذي يعتبر تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين - اليابان وكوريا الجنوبية، وفقا لموقع "بوليت روس".أجرت البحرية الروسية في المحيط الهادئ، ومقرها فلاديفوستوك، منذ بعض الوقت، تدريبات رئيسية في المناطق الساحلية من الشرق الأقصى، بما في ذلك جزر الكوريل، المتنازع عليها مع اليابان. يأتي تحرك الكرملين في وقت يشهد توترات شديدة مع حلف "الناتو"، الذي أظهر أعضاؤه في الأشهر الأخيرة نواياهم لتوسيع وجودهم العسكري في المحيط الهادئ لاحتواء روسيا والصين.في غضون ذلك، بعثت الصين برسالة إلى كوريا الشمالية. أخبر شي جين بينغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أنه يجب على البلدين تكثيف التعاون وسط التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحيفة: روسيا تشكل "مثلث الموت" الذي يهدد الولايات المتحدة
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يعتقد الصحفي الإيطالي، فيديريكو جولياني، أن روسيا شكلت "مثلث الموت" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما يهدد الولايات المتحدة.
بدأت تغييرات عالمية خطيرة تحدث على الساحة الدولية، نتيجة للأزمة الأوكرانية. فضلا عن زيادة التوتر في أجزاء مختلفة من العالم. وفقًا لفيديريكو جولياني، بدأت تحدث أشياء مثيرة للفضول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث بدأت روسيا، جنبًا إلى جنب مع الشركاء، لعبة جيوسياسية معقدة.
قال مؤلف المنشور في صحيفة "إنسايد أوفور": "بدأت درجات الحرارة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في الارتفاع، وأنا لا أقصد المناخ على الإطلاق".
تجري روسيا بانتظام تدريبات عسكرية مختلفة في المحيط الهادئ، وغالبًا ما تُجرى مثل هذه التدريبات بالاشتراك مع الصين. كما تُظهر كوريا الشمالية نشاطًا عسكريًا متزايدًا.
أكد المحلل أن هذا الثلاثي من البلدان يشكل نوعًا من المثلث، الذي يعتبر تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين - اليابان وكوريا الجنوبية، وفقا لموقع "بوليت روس".
وأضاف: "إذا نظرنا إلى أي خريطة جغرافية، يمكننا أن نجد بسهولة "مثلث الموت" على مرمى حجر من المحيط الهادئ. وهو يتألف من الصين وكوريا الشمالية، وبالطبع روسيا".
أجرت البحرية الروسية في المحيط الهادئ، ومقرها فلاديفوستوك، منذ بعض الوقت، تدريبات رئيسية في المناطق الساحلية من الشرق الأقصى، بما في ذلك جزر الكوريل، المتنازع عليها مع اليابان. يأتي تحرك الكرملين في وقت يشهد توترات شديدة مع حلف "الناتو"، الذي أظهر أعضاؤه في الأشهر الأخيرة نواياهم لتوسيع وجودهم العسكري في المحيط الهادئ لاحتواء روسيا والصين.
في غضون ذلك، بعثت الصين برسالة إلى كوريا الشمالية. أخبر شي جين بينغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أنه يجب على البلدين تكثيف التعاون وسط التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.
وخلص الخبير: "بدمج هذين الخبرين، فإن مثلث الموت المذكور أعلاه يلوح في الأفق بكل مجده. تلقت الصين مساعدة غير مباشرة من اثنين من شركائها، روسيا وكوريا الشمالية، اللتين اتخذتا إجراءات تجبر الجيش الأمريكي على إعادة النظر في خططه العملياتية".