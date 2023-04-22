https://sputnikarabic.ae/20230422/مقتل-10-مدنيين-وإصابة-50-في-انفجار-وسط-مالي-1076189534.html
مقتل 10 مدنيين وإصابة 50 في انفجار وسط مالي
مقتل 10 مدنيين وإصابة 50 في انفجار وسط مالي
قتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب 50 آخرون في منطقة موبتي وسط مالي، جراء انفجار استهدف منازلهم. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T19:32+0000
2023-04-22T19:32+0000
2023-04-22T19:32+0000
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وقال مصدر محلي لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "10 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 50 آخرون، جراء انفجار وسط مالي، استهدف منازل المدنيين، بالقرب من محطة وقود".وأوضح المصدر أن "الانفجار وقع قرب محطة وقود ما تسبب في اشتعال النيران وتضرر عدد كبير من المنازل".وكان الجيش المالي أعلن إحباط هجوم مسلح استهدف محيط مطار سيفاري (وسط).وقال الجيش المالي في بيان، إن "الوضع تحت السيطرة وأن فرق عسكرية تواصل مداهمة أماكن في المنطقة المحيط بالمطار".
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أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مقتل 10 مدنيين وإصابة 50 في انفجار وسط مالي
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قتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب 50 آخرون في منطقة موبتي وسط مالي، جراء انفجار استهدف منازلهم.
وقال مصدر محلي لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "10 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 50 آخرون، جراء انفجار وسط مالي
، استهدف منازل المدنيين، بالقرب من محطة وقود".
وأوضح المصدر أن "الانفجار وقع قرب محطة وقود ما تسبب في اشتعال النيران وتضرر عدد كبير من المنازل".
وكان الجيش المالي
أعلن إحباط هجوم مسلح استهدف محيط مطار سيفاري (وسط).
وقال الجيش المالي في بيان، إن "الوضع تحت السيطرة وأن فرق عسكرية تواصل مداهمة أماكن في المنطقة المحيط بالمطار".