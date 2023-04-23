عربي
https://sputnikarabic.ae/20230423/إعلام-خروج-عدد-كبير-من-المساجين-من-سجن-كوبر-بينهم-الرئيس-المعزول-عمر-البشير-1076204357.html
إعلام: خروج عدد كبير من المساجين من سجن كوبر بينهم الرئيس المعزول عمر البشير
إعلام: خروج عدد كبير من المساجين من سجن كوبر بينهم الرئيس المعزول عمر البشير
تضاربت الأنباء، مساء اليوم الأحد، بشأن خروج الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وبعض القيادات في نظامه السابق من سجن كوبر في شمال الخرطوم. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T17:36+0000
2023-04-23T17:36+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
عمر البشير
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104511/49/1045114904_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_24a86131f4644a1db07975586d8aa256.jpg
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن "عشرات المعتقلين خرجوا من سجن كوبر شمال العاصمة الخرطوم بينهم الرئيس المعزول عمر البشير"، دون ذكر تفاصيل أكثر.هذا وقد شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة من هجمات وفرار معتقلين خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ الأسبوع الماضي، ومنها فرار عدد من نزلاء سجن "سوبا" جنوب العاصمة، بعد إطلاقهم من قبل قوات الدعم السريع.وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس كورونا المستجد.الجدير بالذكر أنه خلال ثورة شعبية عارمة أنهت فترة حكم الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، فيما أدانت محكمة مكافحة الفساد عمر البشير، في ذات السنة بالفساد، وقضت المحكمة بسجنه أكثر من عامين ومصادرة أموال كانت في مقر إقامته بالخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230423/وزيرا-خارجية-قطر-والسعودية-يبحثان-التطورات-في-السودان-بعد-نجاح-الرياض-في-إجلاء-قطريين-من-بورتسودان-1076203406.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104511/49/1045114904_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_68fbe5a01bcc1bae3763525478ab8000.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, عمر البشير, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, عمر البشير, الأخبار, العالم العربي

إعلام: خروج عدد كبير من المساجين من سجن كوبر بينهم الرئيس المعزول عمر البشير

17:36 GMT 23.04.2023
© AP Photoالرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
تضاربت الأنباء، مساء اليوم الأحد، بشأن خروج الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وبعض القيادات في نظامه السابق من سجن كوبر في شمال الخرطوم.
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن "عشرات المعتقلين خرجوا من سجن كوبر شمال العاصمة الخرطوم بينهم الرئيس المعزول عمر البشير"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
هذا وقد شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة من هجمات وفرار معتقلين خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ الأسبوع الماضي، ومنها فرار عدد من نزلاء سجن "سوبا" جنوب العاصمة، بعد إطلاقهم من قبل قوات الدعم السريع.
عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
وزيرا خارجية قطر والسعودية يبحثان التطورات في السودان بعد نجاح الرياض في إجلاء قطريين من بورتسودان
16:16 GMT
وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس كورونا المستجد.
الجدير بالذكر أنه خلال ثورة شعبية عارمة أنهت فترة حكم الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، فيما أدانت محكمة مكافحة الفساد عمر البشير، في ذات السنة بالفساد، وقضت المحكمة بسجنه أكثر من عامين ومصادرة أموال كانت في مقر إقامته بالخرطوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала