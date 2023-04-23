https://sputnikarabic.ae/20230423/إعلام-خروج-عدد-كبير-من-المساجين-من-سجن-كوبر-بينهم-الرئيس-المعزول-عمر-البشير-1076204357.html
إعلام: خروج عدد كبير من المساجين من سجن كوبر بينهم الرئيس المعزول عمر البشير
إعلام: خروج عدد كبير من المساجين من سجن كوبر بينهم الرئيس المعزول عمر البشير
تضاربت الأنباء، مساء اليوم الأحد، بشأن خروج الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وبعض القيادات في نظامه السابق من سجن كوبر في شمال الخرطوم. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T17:36+0000
2023-04-23T17:36+0000
2023-04-23T17:36+0000
أخبار السودان اليوم
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وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن "عشرات المعتقلين خرجوا من سجن كوبر شمال العاصمة الخرطوم بينهم الرئيس المعزول عمر البشير"، دون ذكر تفاصيل أكثر.هذا وقد شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة من هجمات وفرار معتقلين خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ الأسبوع الماضي، ومنها فرار عدد من نزلاء سجن "سوبا" جنوب العاصمة، بعد إطلاقهم من قبل قوات الدعم السريع.وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس كورونا المستجد.الجدير بالذكر أنه خلال ثورة شعبية عارمة أنهت فترة حكم الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، فيما أدانت محكمة مكافحة الفساد عمر البشير، في ذات السنة بالفساد، وقضت المحكمة بسجنه أكثر من عامين ومصادرة أموال كانت في مقر إقامته بالخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230423/وزيرا-خارجية-قطر-والسعودية-يبحثان-التطورات-في-السودان-بعد-نجاح-الرياض-في-إجلاء-قطريين-من-بورتسودان-1076203406.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, عمر البشير, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, عمر البشير, الأخبار, العالم العربي
إعلام: خروج عدد كبير من المساجين من سجن كوبر بينهم الرئيس المعزول عمر البشير
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تضاربت الأنباء، مساء اليوم الأحد، بشأن خروج الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وبعض القيادات في نظامه السابق من سجن كوبر في شمال الخرطوم.
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن "عشرات المعتقلين خرجوا من سجن كوبر شمال العاصمة الخرطوم بينهم الرئيس المعزول عمر البشير"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
هذا وقد شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة من هجمات
وفرار معتقلين خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ الأسبوع الماضي، ومنها فرار عدد من نزلاء سجن "سوبا" جنوب العاصمة، بعد إطلاقهم من قبل قوات الدعم السريع.
وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر
بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروس كورونا المستجد.
الجدير بالذكر أنه خلال ثورة شعبية عارمة أنهت فترة حكم الرئيس عمر البشير
في 11 نيسان/ أبريل 2019، فيما أدانت محكمة مكافحة الفساد عمر البشير، في ذات السنة بالفساد، وقضت المحكمة بسجنه أكثر من عامين ومصادرة أموال كانت في مقر إقامته بالخرطوم.