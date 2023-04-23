https://sputnikarabic.ae/20230423/الجيش-المالي-يحبط-هجوم-قرب-مطار-وسط-البلاد-ويعلن-عن-تحطم-طائرة-عسكرية-1076191598.html
الجيش المالي يحبط هجوم قرب مطار وسط البلاد ويعلن عن تحطم طائرة عسكرية
الجيش المالي يحبط هجوم قرب مطار وسط البلاد ويعلن عن تحطم طائرة عسكرية
أعلن الجيش المالي، يوم السبت، إحباط هجوم مسلح استهدف محيط مطار سيفاري وسط البلاد. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T00:28+0000
2023-04-23T00:28+0000
2023-04-23T01:02+0000
الجيش المالي
أخبار مالي
العالم
سقوط طائرة عسكرية
طائرة عسكرية
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الرباط - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له، أن الوضع تحت السيطرة وأن فرق عسكرية تواصل مداهمة أماكن في المنطقة المحيط بالمطار، دون أن يعطي تفاصيل أكثر.كما أعلن الجيش المالي في بيان منفصل عن تحطم طائرة عسكرية عائدة من مهمة فوق منطقة سكينة بالعاصمة باماكو، دون الإعلان عن حصيلة الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230422/مقتل-10-مدنيين-وإصابة-50-في-انفجار-وسط-مالي-1076189534.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش المالي, أخبار مالي, العالم, سقوط طائرة عسكرية, طائرة عسكرية
الجيش المالي, أخبار مالي, العالم, سقوط طائرة عسكرية, طائرة عسكرية
الجيش المالي يحبط هجوم قرب مطار وسط البلاد ويعلن عن تحطم طائرة عسكرية
00:28 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 01:02 GMT 23.04.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش المالي، يوم السبت، إحباط هجوم مسلح استهدف محيط مطار سيفاري وسط البلاد.