https://sputnikarabic.ae/20230423/الدفاع-الكورية-الجنوبية-أرسلنا-طائرة-نقل-عسكرية-إلى-جيبوتي-لإجلاء-رعايانا-من-السودان-1076194921.html
الدفاع الكورية الجنوبية: أرسلنا طائرة نقل عسكرية إلى جيبوتي لإجلاء رعايانا من السودان
الدفاع الكورية الجنوبية: أرسلنا طائرة نقل عسكرية إلى جيبوتي لإجلاء رعايانا من السودان
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها أرسلت طائرة نقل عسكرية إلى جيبوتي من أجل إجلاء رعاياها من السودان. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T08:59+0000
2023-04-23T08:59+0000
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وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية، يونهاب، أكدت الوزارة أن الطائرة وصلت إلى قاعدة أمريكية في جيبوتي مساء السبت، "لإجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين من السودان".وأوضح البيان أن الطائرة "من طراز C-130J، وتحمل 50 فردا من أفراد الطواقم الأمنية والطبية"، لافتا إلى أن عدد الكوريين الجنوبيين في السودان المستهدفين بالإجلاء يقدر بـ 29 شخصا.من جهتها كانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، قد أعلنت إرسال 8 موظفين، إلى جيبوتي "لتشغيل فريق عمل خاص والعمل مع الجيش لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في السودان".وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.طالع أيضا: الخارجية اللبنانية تصدر تعليمات لرعاياها في السودان
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الأخبار, أخبار السودان اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الكورية الجنوبية: أرسلنا طائرة نقل عسكرية إلى جيبوتي لإجلاء رعايانا من السودان
08:59 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 23.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها أرسلت طائرة نقل عسكرية إلى جيبوتي من أجل إجلاء رعاياها من السودان.
وحسب بيان نشرته
وكالة الأنباء الكورية، يونهاب، أكدت الوزارة أن الطائرة وصلت إلى قاعدة أمريكية في جيبوتي مساء السبت، "لإجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين من السودان".
وأوضح البيان أن الطائرة "من طراز C-130J، وتحمل 50 فردا من أفراد الطواقم الأمنية والطبية"، لافتا إلى أن عدد الكوريين الجنوبيين في السودان المستهدفين بالإجلاء يقدر بـ 29 شخصا.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، قد أمر بـ "نشر وحدة بحرية لمكافحة القرصنة في المياه قبالة السودان لحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين".
من جهتها كانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، قد أعلنت إرسال 8 موظفين، إلى جيبوتي "لتشغيل فريق عمل خاص والعمل مع الجيش لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في السودان".
وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.
وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها
بداخلها.
وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.