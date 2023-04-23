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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230423/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ13-قذيفة-من-عيار-الناتو-1076208025.html
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ13 قذيفة من عيار الناتو
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ13 قذيفة من عيار الناتو
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن "القوات الأوكرانية أطلقت يوم الأحد... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T21:39+0000
2023-04-23T21:53+0000
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دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية عبر" تليغرام": "سُجل من قبل القوات المسلحة الأوكرنية نحو: [ في الساعة] 21.25 بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك ( منطقة كويبيشيفسكي) أطلق 3 قذائف من عيار 155 ملم.. 22.45 [نحو ] بلدة نيتايلوفو- مدينة دونيتسك ( منطقة كيروفسكي) أطلق 10 قذائف من عيار 155 ملم".وأضافت الممثلية، في بيانها، أن "مناطق كيفسكي وكويبيشيفسكس وكيروفسكي في دونيتسك تتعرض من عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف في أعقاب انقلاب عسكري جرى هناك، للقصف بشكل منتظم من قبل القوات الأوكرانية".يذكر، أن دول حلف الناتو تستخدم أنواع مدفعية من عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر "إم 777" طويلة المدى بعيار 155 ملم، التي تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن دونباس وخاصة دونيتسك، كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع ذاتية الدفع الألمانية " بي زيد إيش2000 " وبمدافع هاوتزر "كراب البولندية" ذاتية الدفع، وأيضا مدافع سيزار الفرنسية ذاتية الدفع.وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230419/القوات-الأوكرانية-تطلق-7-قذائف-على-دونيتسك-1076105091.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار العالم الآن, العالم

سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ13 قذيفة من عيار الناتو

21:39 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 23.04.2023)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن "القوات الأوكرانية أطلقت يوم الأحد 13 قذيفة من عيار الناتو ( 155 ملم ) على منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي".
دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية عبر" تليغرام": "سُجل من قبل القوات المسلحة الأوكرنية نحو: [ في الساعة] 21.25 بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك ( منطقة كويبيشيفسكي) أطلق 3 قذائف من عيار 155 ملم.. 22.45 [نحو ] بلدة نيتايلوفو- مدينة دونيتسك ( منطقة كيروفسكي) أطلق 10 قذائف من عيار 155 ملم".
وأضافت الممثلية، في بيانها، أن "مناطق كيفسكي وكويبيشيفسكس وكيروفسكي في دونيتسك تتعرض من عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف في أعقاب انقلاب عسكري جرى هناك، للقصف بشكل منتظم من قبل القوات الأوكرانية".
عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
القوات الأوكرانية تطلق 7 قذائف على دونيتسك
19 أبريل, 23:25 GMT
يذكر، أن دول حلف الناتو تستخدم أنواع مدفعية من عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر "إم 777" طويلة المدى بعيار 155 ملم، التي تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن دونباس وخاصة دونيتسك، كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع ذاتية الدفع الألمانية " بي زيد إيش2000 " وبمدافع هاوتزر "كراب البولندية" ذاتية الدفع، وأيضا مدافع سيزار الفرنسية ذاتية الدفع.
وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
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