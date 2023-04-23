https://sputnikarabic.ae/20230423/رئيس-الوزراء-البريطاني-أنهينا-عملية-إجلاء-دبلوماسيينا-وعائلاتهم-من-السودان-1076198807.html
رئيس الوزراء البريطاني: أنهينا عملية إجلاء دبلوماسيينا وعائلاتهم من السودان
رئيس الوزراء البريطاني: أنهينا عملية إجلاء دبلوماسيينا وعائلاتهم من السودان
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك انتهاء عملية إجلاء الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T13:14+0000
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وحسب ما كتبه سوناك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأحد، فقد أعلن انتهاء الجيش البريطاني، من عملية "معقدة وسريعة" لإجلاء الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان.وقال: "أكملت القوات المسلحة البريطانية عملية إجلاء معقدة وسريعة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان، وسط تصعيد كبير لأعمال العنف والتهديدات التي تحيط بموظفي السفارة".وأكد سوناك استمرار بريطانيا في السعي نحو وقف إراقة الدماء في السودان، وضمان سلامة الرعايا البريطانيين المتبقين في البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والتأكد من مغادرة المدنيين لمناطق الصراع.وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.طالع أيضا: بايدن يؤكد إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السودان
https://sputnikarabic.ae/20230423/الخارجية-المصرية-تعلن-إصابة-أحد-موظفي-سفارتها-في-السودان-بطلق-ناري-1076194596.html
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رئيس الوزراء البريطاني: أنهينا عملية إجلاء دبلوماسيينا وعائلاتهم من السودان
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك انتهاء عملية إجلاء الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان.
وحسب ما كتبه سوناك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الأحد، فقد أعلن انتهاء الجيش
البريطاني، من عملية "معقدة وسريعة" لإجلاء الدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان.
وقال: "أكملت القوات المسلحة البريطانية عملية إجلاء معقدة وسريعة للدبلوماسيين البريطانيين
وعائلاتهم من السودان، وسط تصعيد كبير لأعمال العنف والتهديدات التي تحيط بموظفي السفارة".
وأضاف: "أشيد بالتزام دبلوماسيينا وشجاعة العسكريين الذين نفذوا هذه المهمة الصعبة".
وأكد سوناك استمرار بريطانيا في السعي نحو وقف إراقة الدماء في السودان، وضمان سلامة الرعايا البريطانيين المتبقين في البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والتأكد من مغادرة المدنيين لمناطق الصراع.
وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.
وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.
وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.