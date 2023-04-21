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https://sputnikarabic.ae/20230421/أوكرانيا-وألمانيا-وبولندا-توقع-وثيقة-لإنشاء-مركز-إصلاح-دبابات-ليوبارد-2-1076171509.html
أوكرانيا وألمانيا وبولندا توقع وثيقة لإنشاء مركز إصلاح دبابات "ليوبارد 2"
أوكرانيا وألمانيا وبولندا توقع وثيقة لإنشاء مركز إصلاح دبابات "ليوبارد 2"
قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا وألمانيا وبولندا وقعت على وثيقة لفتح مركز خدمة لدبابات القتال التابعة للقوات الأوكرانية... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T14:24+0000
2023-04-21T14:24+0000
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وكتب وزير الدفاع، على منصة "تويتر": "عقد اجتماع لـ "ائتلاف الدبابات"، أنا أشكر زميليّ الألماني والبولندي بوريس بيستوريوس وماريوس بلاشاكو لدعمهما الثابت لأوكرانيا. وقعنا اليوم وثيقة لفتح مركز لصيانة وإصلاح دبابات القتال "ليوبارد 2" الأوكرانية في بولندا".في وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، أن "بلاده تريد استضافة على أراضيها إنتاج ذخيرة اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز" الأمريكية، ومركزًا رئيسيًا لصيانة وخدمة تلك الدبابات في أوروبا".وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت، سابقا، أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي على المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230329/اختراق-دبابة-ليوبارد-2-الألمانية-بقذيفة-بلا-حشوة-متفجرة-فيديو-1075286732.html
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العالم, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا وألمانيا وبولندا توقع وثيقة لإنشاء مركز إصلاح دبابات "ليوبارد 2"

14:24 GMT 21.04.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmannدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
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قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا وألمانيا وبولندا وقعت على وثيقة لفتح مركز خدمة لدبابات القتال التابعة للقوات الأوكرانية "ليوبارد2" في بولندا.
وكتب وزير الدفاع، على منصة "تويتر": "عقد اجتماع لـ "ائتلاف الدبابات"، أنا أشكر زميليّ الألماني والبولندي بوريس بيستوريوس وماريوس بلاشاكو لدعمهما الثابت لأوكرانيا. وقعنا اليوم وثيقة لفتح مركز لصيانة وإصلاح دبابات القتال "ليوبارد 2" الأوكرانية في بولندا".
في وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، أن "بلاده تريد استضافة على أراضيها إنتاج ذخيرة اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز" الأمريكية، ومركزًا رئيسيًا لصيانة وخدمة تلك الدبابات في أوروبا".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.

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وذكر لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" مشاركان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "وذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت، سابقا، أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي على المفاوضات.
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