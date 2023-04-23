https://sputnikarabic.ae/20230423/مانشستر-يونايتد-يتأهل-لنهائي-كأس-إنجلترا-بعد-إقصاء-برايتون-1076207480.html
مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس إنجلترا بعد إقصاء برايتون
مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس إنجلترا بعد إقصاء برايتون
نجح فريق مانشستر يونايتد، في إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب برايتون بالفوز 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"،... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T21:16+0000
2023-04-23T21:16+0000
2023-04-23T21:16+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
مانشستر يونايتد
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وبهذا الفوز ضرب مانشستر يونايتد موعدا مع جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.انتهى الوقت الأصلي للمباراة وأيضا الوقت الإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها مانشستر يونايتد ويتأهل لنهائي إنجلترا.يشار إلى أن مانشستر سيتي كان تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، مساء السبت الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230323/تقارير-عرض-قطري-جديد-لشراء-مانشستر-يونايتد-1075059481.html
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رياضة, منوعات, مانشستر يونايتد
رياضة, منوعات, مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس إنجلترا بعد إقصاء برايتون
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نجح فريق مانشستر يونايتد، في إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب برايتون بالفوز 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، في نصف نهائي كأس الاتحاد.
وبهذا الفوز ضرب مانشستر يونايتد
موعدا مع جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
انتهى الوقت الأصلي للمباراة وأيضا الوقت الإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها مانشستر يونايتد ويتأهل لنهائي إنجلترا.
يشار إلى أن مانشستر سيتي
كان تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، مساء السبت الماضي.