https://sputnikarabic.ae/20230424/أبناء-الشمال-السوري-يمنعون-آليات-الجيش-التركي-من-حفر-خنادق-في-أراضيهم-1076222642.html

أبناء الشمال السوري يمنعون آليات الجيش التركي من حفر خنادق في أراضيهم

أبناء الشمال السوري يمنعون آليات الجيش التركي من حفر خنادق في أراضيهم

تظاهر آلاف المواطنين في مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة الموالية لتركيا، احتجاجاً على حفر خنادق على طول مناطق الحدود في ريف الرقة والحسكة. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T10:45+0000

2023-04-24T10:45+0000

2023-04-24T10:45+0000

أخبار سوريا اليوم

حصري

أخبار العالم الآن

الأخبار

الجيش التركي

قسد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050506714_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4c02d322ac7bf13e3eefb7e300fb2ca7.jpg

بيروت - سبوتنيك. وواجه أبناء مناطق غربي رأس العين وقرى العزيزية وتل خنزير والراويا والدهماء والعزيزية وأبوالصون، القوات التركية ومنعوا الآليات الهندسية من حفر الخنادق على الحدود بمسافة تزيد على 120 كيلومترا.وقال ممثل مجلس عشيرة البوحمد في الرقة الشيخ حديد خلف الدرويش في حديث لسبوتنيك" إن المواطنين السوريين "تصدوا بشجاعة للجيش التركي ومنعوا الآليات من القيام بحفر الخنادق على طول الحدود".ولفت إلى "أن الجيش التركي، ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانهما في المنطقة من قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية)، في وضع تخبط وضياع بعد بروز التغيرات الدولية واختلاف موازين القوى على الأرض نتيجةً للدعم الروسي وعودة العلاقات العربية مع سوريا".وأضاف "أن الواقع على الأرض يبشر برغبة من كل الأطراف بالحل السريع وإنهاء حالة العداء الموجودة في المنطقة، والعودة إلى حضن الوطن".من جهته، أوضح أحد أبناء الشمال السوري في حديث لـ"سبوتنيك" مفضلا عدم ذكر اسمه "أن الجيش التركي حاول أن يحفر خندقا بعمق 5 أمتار وبعرض 5 أمتار داخل الأراضي السورية على طول الحدود من منطقة تل أبيض إلى شرق منطقة رأس العين وعلى بعد 20 كيلو متر من منطقة الأسدية".ولفت إلى أن "هذه الأراضي هي أملاك خاصة زراعية للمواطنين السوريين".وأضاف "أن المواطنين السوريين في منطقة الأسدية محرومون من استثمار أراضيهم والبالغة 25 ألف هكتار زراعي نتيجةً لمنع المسلحين والقوات التركية لهم من الدخول إليها".وأكد "أن المواطنين السوريين في قرى العزيزية وتل خنزير والراويا والدهماء والعزيزية و أبوالصون في ريف الرقة والحسكة، تصدوا بكل شجاعة للقوات التركية والآليات العسكرية والهندسية، وقاموا بطردهم إلى خارج الأراضي السورية".وأوضح "أن المسلحين المتواجدين في المنطقة لم يتدخلوا بأي شكل لمنع المتظاهرين والتزموا الحياد".وتسيطر القوات التركية والقوّات التّابعة لها على عدّة مناطق من محافظات حلب، الرقة والحسكة شمال سوريا، منذ بدء الحرب السورية في العام 2011، وسيطرت على مناطق تبلغ مساحتها 8835 كم² وتضمّ أكثر من 1000 بلدة، بما في ذلك مدن مثل عفرين، تل أبيض، رأس العين، الباب، أعزاز، دابق، جرابلس، جنديرس، راجو وشيخ الحديد.وسيطرت المجموعات المسلحة المدعومة من الجيش التركي منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 على منطقتي تل أبيض ورأس العين في عملية أُطلق عليها "نبع السلام" وطردت مسلحي"قسد".

https://sputnikarabic.ae/20221214/مصدر-ميداني-لـسبوتنيك-الجيش-التركي-يواصل-قصفه-لمواقع-قسد-شمال-الرقة-1071181313.html

https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-الأمريكي-يقتل-مسلحين-موالين-للجيش-التركي-في-إنزال-جوي-بريف-حلب-1075993633.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش التركي, قسد