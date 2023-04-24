عربي
الدفاع التركية: عقد اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20230424/أردوغان-تركيا-قللت-بشكل-كبير-اعتمادها-على-الخارج-في-صناعة-الدفاع-1076210796.html
أردوغان: تركيا قللت بشكل كبير اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع
أردوغان: تركيا قللت بشكل كبير اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن تركيا قللت من اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع من نحو 80 في المائة إلى نحو 20 في المائة في العقدين... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T05:57+0000
2023-04-24T05:57+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
الإنفاق العسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073501441_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87b6a56c5dffb35a1dafeddbb85a70a7.jpg
وقال أردوغان، في حفل تسليم دبابات جديدة من طراز "ألتاي" للقوات المسلحة التركية لإخضاعها للاختبارات في محافظة سكاريا شمال غربي البلاد، إن "عدد مشروعات الدفاع، الذي كان 62 فقط في عام 2002، تجاوز اليوم 750".وأشار إلى أن تركيا حددت هدفا يتمثل في إقامة "صناعة دفاعية مستقلة".وأوضح الرئيس التركي، أن ميزانية البلاد لمشاريع الدفاع كانت 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2002، وقد وصلت الآن إلى 75 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك تلك التي في عملية تقديم العطاءات.وقد سلمت شركة "بي إم سي" للصناعات الدفاعية دبابة المعارك الرئيسية "ألتاي" لإخضاعها للاختبارات، التي من المتوقع أن تكتمل في عام 2024، وفقا لوكالة "شينخوا.
https://sputnikarabic.ae/20230421/أردوغان-يعلن-اعتزامه-التركيز-على-الحملات-الانتخابية-للتوصل-لنتائج-إيجابية-1076142554.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073501441_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c32d93b8c346e640393d4beebdd9f4e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الإنفاق العسكري
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الإنفاق العسكري

أردوغان: تركيا قللت بشكل كبير اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع

05:57 GMT 24.04.2023
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن تركيا قللت من اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع من نحو 80 في المائة إلى نحو 20 في المائة في العقدين الماضيين.
وقال أردوغان، في حفل تسليم دبابات جديدة من طراز "ألتاي" للقوات المسلحة التركية لإخضاعها للاختبارات في محافظة سكاريا شمال غربي البلاد، إن "عدد مشروعات الدفاع، الذي كان 62 فقط في عام 2002، تجاوز اليوم 750".
وأشار إلى أن تركيا حددت هدفا يتمثل في إقامة "صناعة دفاعية مستقلة".
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
أردوغان يعلن اعتزامه التركيز على الحملات الانتخابية للتوصل لنتائج إيجابية
21 أبريل, 07:45 GMT
وأوضح الرئيس التركي، أن ميزانية البلاد لمشاريع الدفاع كانت 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2002، وقد وصلت الآن إلى 75 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك تلك التي في عملية تقديم العطاءات.
وقد سلمت شركة "بي إم سي" للصناعات الدفاعية دبابة المعارك الرئيسية "ألتاي" لإخضاعها للاختبارات، التي من المتوقع أن تكتمل في عام 2024، وفقا لوكالة "شينخوا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة22 أبريل, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала