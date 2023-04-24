https://sputnikarabic.ae/20230424/أردوغان-تركيا-قللت-بشكل-كبير-اعتمادها-على-الخارج-في-صناعة-الدفاع-1076210796.html
أردوغان: تركيا قللت بشكل كبير اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع
أردوغان: تركيا قللت بشكل كبير اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن تركيا قللت من اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع من نحو 80 في المائة إلى نحو 20 في المائة في العقدين... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T05:57+0000
2023-04-24T05:57+0000
2023-04-24T05:57+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
الإنفاق العسكري
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وقال أردوغان، في حفل تسليم دبابات جديدة من طراز "ألتاي" للقوات المسلحة التركية لإخضاعها للاختبارات في محافظة سكاريا شمال غربي البلاد، إن "عدد مشروعات الدفاع، الذي كان 62 فقط في عام 2002، تجاوز اليوم 750".وأشار إلى أن تركيا حددت هدفا يتمثل في إقامة "صناعة دفاعية مستقلة".وأوضح الرئيس التركي، أن ميزانية البلاد لمشاريع الدفاع كانت 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2002، وقد وصلت الآن إلى 75 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك تلك التي في عملية تقديم العطاءات.وقد سلمت شركة "بي إم سي" للصناعات الدفاعية دبابة المعارك الرئيسية "ألتاي" لإخضاعها للاختبارات، التي من المتوقع أن تكتمل في عام 2024، وفقا لوكالة "شينخوا.
https://sputnikarabic.ae/20230421/أردوغان-يعلن-اعتزامه-التركيز-على-الحملات-الانتخابية-للتوصل-لنتائج-إيجابية-1076142554.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الإنفاق العسكري
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الإنفاق العسكري
أردوغان: تركيا قللت بشكل كبير اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن تركيا قللت من اعتمادها على الخارج في صناعة الدفاع من نحو 80 في المائة إلى نحو 20 في المائة في العقدين الماضيين.
وقال أردوغان، في حفل تسليم دبابات جديدة من طراز "ألتاي" للقوات المسلحة التركية لإخضاعها للاختبارات في محافظة سكاريا شمال غربي البلاد، إن "عدد مشروعات الدفاع، الذي كان 62 فقط في عام 2002، تجاوز اليوم 750".
وأشار إلى أن تركيا حددت هدفا يتمثل في إقامة "صناعة دفاعية مستقلة
".
وأوضح الرئيس التركي، أن ميزانية البلاد لمشاريع الدفاع
كانت 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2002، وقد وصلت الآن إلى 75 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك تلك التي في عملية تقديم العطاءات.
وقد سلمت شركة "بي إم سي" للصناعات الدفاعية دبابة المعارك الرئيسية "ألتاي" لإخضاعها للاختبارات، التي من المتوقع أن تكتمل في عام 2024، وفقا لوكالة "شينخوا.