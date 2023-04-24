https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-عائلة-النائب-الأردني-المعتقل-في-إسرائيل-ينتظرون-لقاءه-بسفير-المملكة-هناك-1076223356.html
إعلام: عائلة النائب الأردني المعتقل في إسرائيل ينتظرون لقاءه بسفير المملكة هناك
إعلام: عائلة النائب الأردني المعتقل في إسرائيل ينتظرون لقاءه بسفير المملكة هناك
ذكرت وسائل إعلام أردنية أن عائلة النائب الأردني المعتقل في إسرائيل ينتظرون لقاءه بسفير المملكة لدى تل أبيب. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T11:03+0000
2023-04-24T11:03+0000
2023-04-24T11:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589750_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_c3bd061862c02879d26fd46983146c82.jpg
وقالت وكالة "عمون" الأردنية: " ينتظر ذوو النائب الموقوف لدى الاحتلال الاسرائيلي عماد العدوان، تفاصيل لقاء السفير الأردني لدى تل أبيب غسان المجالي بابنهم العدوان، والمقرر ظهر اليوم الاثنين".وأوضحت أن عائلة العدوان "على تواصل مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزير الخارجية أيمن الصفدي بصورة مستمرة من خلال ابن عمهم عبد الرحمن العدوان مدير الأمن العام الأسبق".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، علق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على واقعة اعتقال النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.وقال كوهين، لراديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الأمور لا تزال قيد التحقيق. كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى اسرائيل وكنا نظن أنه سيتم تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أسلحة أيضا".وأوضح الوزير كوهين أنه "لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها".إلا أنه أضاف: "يدور الحديث عن واقعة خطيرة، ويجب تقديمه (النائب الأردني) للعدالة، وعليه أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع مع الجهات المعنية قضية توقيف نائب في البرلمان الأردني في إسرائيل، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوة عسكرية أمنية مشتركة أوقفت الليلة الماضية 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قادمة من الأردن، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذهب.وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب في داخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلوغرام من الذهب".وفي وقت لاحق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات فرضت حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات تتعلق بتوقيف النائب الأردني.ودعا النائب الأردني خليل عطية حكومة بلاده، اليوم، إلى التحرك فورا للإفراج عن النائب الأردني الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.وقال عطية في بيان: "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب".
https://sputnikarabic.ae/20230424/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-عن-واقعة-النائب-الأردني-يجب-تقديمه-للعدالة-ليدفع-الثمن-1076216619.html
https://sputnikarabic.ae/20230423/إسرائيل-توقف-نائبا-في-البرلمان-الأردني-بتهمة-محاولة-تهريب-أسلحة-وذهب--1076202729.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589750_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_0fc94d5be2ec668ebd7b5b348a59b4ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إعلام: عائلة النائب الأردني المعتقل في إسرائيل ينتظرون لقاءه بسفير المملكة هناك
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أردنية أن عائلة النائب الأردني المعتقل في إسرائيل ينتظرون لقاءه بسفير المملكة لدى تل أبيب.
وقالت وكالة
"عمون" الأردنية: " ينتظر ذوو النائب الموقوف لدى الاحتلال الاسرائيلي عماد العدوان، تفاصيل لقاء السفير الأردني لدى تل أبيب غسان المجالي بابنهم العدوان، والمقرر ظهر اليوم الاثنين".
وأوضحت أن عائلة العدوان "على تواصل مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزير الخارجية أيمن الصفدي بصورة مستمرة من خلال ابن عمهم عبد الرحمن العدوان مدير الأمن العام الأسبق".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، علق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على واقعة اعتقال النائب في البرلمان الأردني
عماد العدوان، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
وقال كوهين، لراديو صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "الأمور لا تزال قيد التحقيق. كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى اسرائيل وكنا نظن أنه سيتم تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أسلحة أيضا".
وأوضح الوزير كوهين
أنه "لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها".
إلا أنه أضاف: "يدور الحديث عن واقعة خطيرة، ويجب تقديمه (النائب الأردني) للعدالة، وعليه أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".
ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية
، أنها تتابع مع الجهات المعنية قضية توقيف نائب في البرلمان الأردني في إسرائيل، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوة عسكرية أمنية مشتركة أوقفت الليلة الماضية 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قادمة من الأردن، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذهب.
وذكر الجيش الإسرائيلي
في بيان، أن "قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب في داخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلوغرام من الذهب".
وفي وقت لاحق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات فرضت حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات تتعلق بتوقيف النائب الأردني.
ودعا النائب الأردني خليل عطية حكومة بلاده، اليوم، إلى التحرك فورا للإفراج عن النائب الأردني الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.
وقال عطية في بيان: "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب".