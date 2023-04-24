https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-عائلة-النائب-الأردني-المعتقل-في-إسرائيل-ينتظرون-لقاءه-بسفير-المملكة-هناك-1076223356.html

إعلام: عائلة النائب الأردني المعتقل في إسرائيل ينتظرون لقاءه بسفير المملكة هناك

إعلام: عائلة النائب الأردني المعتقل في إسرائيل ينتظرون لقاءه بسفير المملكة هناك

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن عائلة النائب الأردني المعتقل في إسرائيل ينتظرون لقاءه بسفير المملكة لدى تل أبيب. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T11:03+0000

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2023-04-24T11:03+0000

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وقالت وكالة "عمون" الأردنية: " ينتظر ذوو النائب الموقوف لدى الاحتلال الاسرائيلي عماد العدوان، تفاصيل لقاء السفير الأردني لدى تل أبيب غسان المجالي بابنهم العدوان، والمقرر ظهر اليوم الاثنين".وأوضحت أن عائلة العدوان "على تواصل مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزير الخارجية أيمن الصفدي بصورة مستمرة من خلال ابن عمهم عبد الرحمن العدوان مدير الأمن العام الأسبق".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، علق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على واقعة اعتقال النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.وقال كوهين، لراديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الأمور لا تزال قيد التحقيق. كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى اسرائيل وكنا نظن أنه سيتم تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أسلحة أيضا".وأوضح الوزير كوهين أنه "لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها".إلا أنه أضاف: "يدور الحديث عن واقعة خطيرة، ويجب تقديمه (النائب الأردني) للعدالة، وعليه أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع مع الجهات المعنية قضية توقيف نائب في البرلمان الأردني في إسرائيل، بتهمة محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوة عسكرية أمنية مشتركة أوقفت الليلة الماضية 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قادمة من الأردن، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذهب.وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب في داخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مائة كيلوغرام من الذهب".وفي وقت لاحق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات فرضت حظرًا مشددًا على نشر أي معلومات تتعلق بتوقيف النائب الأردني.ودعا النائب الأردني خليل عطية حكومة بلاده، اليوم، إلى التحرك فورا للإفراج عن النائب الأردني الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.وقال عطية في بيان: "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة "توقيف واعتقال" زميل كريم لنا في مجلس النواب".

https://sputnikarabic.ae/20230424/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-عن-واقعة-النائب-الأردني-يجب-تقديمه-للعدالة-ليدفع-الثمن-1076216619.html

https://sputnikarabic.ae/20230423/إسرائيل-توقف-نائبا-في-البرلمان-الأردني-بتهمة-محاولة-تهريب-أسلحة-وذهب--1076202729.html

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