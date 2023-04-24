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https://sputnikarabic.ae/20230424/اشتعال-النيران-في-طائرة-إماراتية-بعد-اصطدامها-بطائر-وشركة-فلاي-دبي-تصدر-بيانا-فيديو-1076242889.html
اشتعال النيران في طائرة إماراتية بعد اصطدامها بطائر وشركة "فلاي دبي" تصدر بيانا... فيديو
اشتعال النيران في طائرة إماراتية بعد اصطدامها بطائر وشركة "فلاي دبي" تصدر بيانا... فيديو
أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، مساء اليوم الإثننين، أن "طائرة تابعة لها اصطدمت بطائر عند إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وتواصل الآن رحلتها إلى دبي... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T19:10+0000
2023-04-24T19:11+0000
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وقالت الشركة، في بيان لها، إن "طائرة "فلاي دبي" من طراز FZ 576، كانت متجهة من مطار كاتماندو إلى مطار دبي الدولي اصطدمت بطائر أثناء إقلاعها من مطار كاتماندو"، مشيرة إلى أن الرحلة ستستمر كالمعتاد باتجاه دبي وستهبط وفقا لموعدها المحدد في دبي الساعة 00.14 بالتوقيت المحلي".وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو، قالت إنه لـ"طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" بعد إقلاعها من نيبال، اليوم الإثنين، حيث تعرضت لحريق إثر تعرضها للاصطدام بطائر أثناء إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال".وقال وزير السياحة النيبالي، إن "طائرة فلاي دبي التي اشتعلت فيها النيران عند إقلاعها من مطار كاتماندو قد تم نقلها الآن إلى دبي".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, نيبال, دبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, نيبال, دبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

اشتعال النيران في طائرة إماراتية بعد اصطدامها بطائر وشركة "فلاي دبي" تصدر بيانا... فيديو

19:10 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 19:11 GMT 24.04.2023)
© flickr.com / Woodys Aeroimagesطائرة لـ"فلاي دبي"
طائرة لـفلاي دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© flickr.com / Woodys Aeroimages
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أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، مساء اليوم الإثننين، أن "طائرة تابعة لها اصطدمت بطائر عند إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وتواصل الآن رحلتها إلى دبي بسلام".
وقالت الشركة، في بيان لها، إن "طائرة "فلاي دبي" من طراز FZ 576، كانت متجهة من مطار كاتماندو إلى مطار دبي الدولي اصطدمت بطائر أثناء إقلاعها من مطار كاتماندو"، مشيرة إلى أن الرحلة ستستمر كالمعتاد باتجاه دبي وستهبط وفقا لموعدها المحدد في دبي الساعة 00.14 بالتوقيت المحلي".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو، قالت إنه لـ"طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" بعد إقلاعها من نيبال، اليوم الإثنين، حيث تعرضت لحريق إثر تعرضها للاصطدام بطائر أثناء إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال".
وقال وزير السياحة النيبالي، إن "طائرة فلاي دبي التي اشتعلت فيها النيران عند إقلاعها من مطار كاتماندو قد تم نقلها الآن إلى دبي".
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