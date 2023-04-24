https://sputnikarabic.ae/20230424/الكرملين-الناتو-ليس-أداة-سلام-بل-أداة-للمواجهة-1076240075.html

الكرملين: الناتو ليس أداة سلام بل أداة "للمواجهة"

الكرملين: الناتو ليس أداة سلام بل أداة "للمواجهة"

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن جميع دعوات روسيا للتحقيق في الهجمات الإرهابية على نورد ستريم تذهب سدى، ولا أحد يريد القيام بذلك. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T16:51+0000

2023-04-24T16:51+0000

2023-04-24T16:51+0000

الكرملين

روسيا

دميتري بيسكوف

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وقال بيسكوف في ماراثون "المعرفة أولا" العلمي اليوم الإثنين: "لا أحد يريد التحقيق في هذا الأمر، الجميع يكتمون الأمر، بغض النظر عن دعواتنا، بغض النظر عن كيفية دعوة الجميع لإجراء تحقيق دولي موضوعي وشفاف، فإن الأمر يشبه الغرق في الرمال ولا يُسمع أي تردد".ونوه بيسكوف إلى أن أن الناتو ليس أداة سلام وإنما أداة حرب، لافتا إلى محاولات الحلف في الاقتراب من حدود روسيا.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا "تفتح لنفسها أبواباً جديدة"، مشيرا إلى أن "العالم أغنى بكثير في الفرص من الغرب الجماعي منفرداً".وقال بيسكوف إن "التصريحات حول نسخة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي مجرد أكاذيب، فالرئيس كان وما زال نشطا ولم يجلس في أي مخابئ".وذكر بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين لديه قدرة رائعة على العمل، ويمكنه العمل لأيام متتالية.وقال بيسكوف: "إذا كنت، على سبيل المثال تعمل مع بوتين، فلديه بعض القدرة الرائعة على العمل، يمكنه العمل لأيام متتالية".وختم: "وبالتالي، إذا كنت لا تستطيع مواكبة الأمر، فلا يمكنك العمل معه".

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الكرملين, روسيا, دميتري بيسكوف