https://sputnikarabic.ae/20230424/بريطانيا-والاتحاد-الأوروبي-يفرضان-عقوبات-جديدة-على-مسؤولين-إيرانيين-بينهم-عناصر-بالحرس-الثوري-1076239245.html

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر بالحرس الثوري

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر بالحرس الثوري

أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الإثنين، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالوا إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T16:04+0000

2023-04-24T16:04+0000

2023-04-24T16:04+0000

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وقال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إنه "تبنى حزمة جديدة وهي السابعة من العقوبات ضد إيران"، مشددا على أنه "تم اتخاذ هذه العقوبات، بسبب ما وصفها انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان".وأوضح البيان: “اليوم أرسل الاتحاد الأوروبي إشارة واضحة أخرى إلى إيران. تبنى مجلس الشؤون الدولية الحزمة السابعة من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات والمؤسسات المدانة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران”.من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن "بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي، وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله"، مؤكدا أن "العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري".وشهدت إيران، في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

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