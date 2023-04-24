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https://sputnikarabic.ae/20230424/حركة-حماس-عملية-الدهس-في-القدس-تأتي-في-سياق-الرد-على-جرائم-الاحتلال-وانتهاكه-1076237326.html
حركة حماس: عملية الدهس في القدس تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه
حركة حماس: عملية الدهس في القدس تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، على عملية الدهس في مدينة القدس، والتي أدت إلى إصابة 6 إسرائيليين. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T14:45+0000
2023-04-24T14:45+0000
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وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن "عملية الدهس البطولية في القدس تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه لحرمة المسجد الأقصى المبارك وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة وقطع الكهرباء عنه".وأضاف القاتوع أن "الاحتلال سيظل يدفع ثمن جرائمه واقتحاماته للمسجد الأقصى ولن ينعم بالأمن أو يمنح الاستقرار"، متابعا: "شعبنا سيواصل ثورته ودفاعه عن الأقصى".وأصيب 6 إسرائيليين، من بينهم حالة خطيرة، في عملية دهس، قرب سوق محانيه يهودا بالقدس.وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن رجلا يبلغ من العمر نحو 50 عاما أصيب بجروح خطيرة فيما أصيبت امرأتان في الثلاثينات من العمر بجروح متوسطة، وأصيب شخص رابع بجروح طفيفة.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الهجوم وقع بالقرب من المكان الذي سيقام فيه حفل افتتاح فعاليات يوم الذكرى الـ 75 لتأسيس دولة إسرائيل. وتلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آخر المستجدات بشأن عملية الدهس.
https://sputnikarabic.ae/20230424/إصابة-4-إسرائيليين-في-عملية-دهس-بالقدس-فيديوهات-1076232578.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي

حركة حماس: عملية الدهس في القدس تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه

14:45 GMT 24.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس
إصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، على عملية الدهس في مدينة القدس، والتي أدت إلى إصابة 6 إسرائيليين.
وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن "عملية الدهس البطولية في القدس تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه لحرمة المسجد الأقصى المبارك وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة وقطع الكهرباء عنه".
وأضاف القاتوع أن "الاحتلال سيظل يدفع ثمن جرائمه واقتحاماته للمسجد الأقصى ولن ينعم بالأمن أو يمنح الاستقرار"، متابعا: "شعبنا سيواصل ثورته ودفاعه عن الأقصى".
وأصيب 6 إسرائيليين، من بينهم حالة خطيرة، في عملية دهس، قرب سوق محانيه يهودا بالقدس.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن رجلا يبلغ من العمر نحو 50 عاما أصيب بجروح خطيرة فيما أصيبت امرأتان في الثلاثينات من العمر بجروح متوسطة، وأصيب شخص رابع بجروح طفيفة.
آثار انفجار وقع في محطة حافلات عامة عند مدخل مدينة القدس - إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس.. فيديوهات
13:52 GMT
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الهجوم وقع بالقرب من المكان الذي سيقام فيه حفل افتتاح فعاليات يوم الذكرى الـ 75 لتأسيس دولة إسرائيل. وتلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آخر المستجدات بشأن عملية الدهس.
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