https://sputnikarabic.ae/20230424/ريابكوف-حول-تصريحات-الاستخبارات-الأوكرانية-بشأن-الأسرى-نفعل-كل-ما-بوسعنا-لإعادة-مقاتلينا-1076246061.html
ريابكوف حول تصريحات الاستخبارات الأوكرانية بشأن الأسرى: نفعل كل ما بوسعنا لإعادة مقاتلينا
ريابكوف حول تصريحات الاستخبارات الأوكرانية بشأن الأسرى: نفعل كل ما بوسعنا لإعادة مقاتلينا
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في معرض تعليقه على تصريحات رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، حول تبادل الأسرى "الكل مقابل الكل"، ان روسيا... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T22:18+0000
2023-04-24T22:18+0000
2023-04-24T22:18+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأجاب ريابكوف ردا على طلب التعليق على تصريح بودانوف، قائلا: "أريد أن أقول شيئا واحدا فقط. بالطبع، نحن نفعل كل ما بوسعنا لضمان عودة مقاتلينا ومواطنينا إلى الوطن".وفي وقت سابق، قال بودانوف، في حديث مع وسائل إعلام أوكرانية"، إن موسكو وكييف تتفاوضان بشأن تبادل الأسرى بصيغة "الكل مقابل الكل" وأنهما "تقتربان" من تنفيذه.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230410/وزير-الدفاع-الأوكراني-يؤكد-أنه-كان-قريبا-من-الوقوع-في-الأسر-أثناء--بداية-العملية-الروسية-الخاصة-1075747759.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
ريابكوف حول تصريحات الاستخبارات الأوكرانية بشأن الأسرى: نفعل كل ما بوسعنا لإعادة مقاتلينا
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في معرض تعليقه على تصريحات رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، حول تبادل الأسرى "الكل مقابل الكل"، ان روسيا تفعل كل ما بوسعها لضمان عودة الجنود الروس الذين وقعوا في الأسر إلى ديارهم.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وأجاب ريابكوف ردا على طلب التعليق على تصريح بودانوف، قائلا: "أريد أن أقول شيئا واحدا فقط. بالطبع، نحن نفعل كل ما بوسعنا لضمان عودة مقاتلينا ومواطنينا إلى الوطن".
وفي وقت سابق، قال بودانوف، في حديث مع وسائل إعلام أوكرانية"، إن موسكو وكييف تتفاوضان بشأن تبادل الأسرى بصيغة "الكل مقابل الكل" وأنهما "تقتربان" من تنفيذه.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.