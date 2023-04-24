https://sputnikarabic.ae/20230424/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-سريعة-لتشخيص-السرطان--1076232132.html
علماء روس يبتكرون طريقة سريعة لتشخيص السرطان
علماء روس يبتكرون طريقة سريعة لتشخيص السرطان
طور علماء جامعة "تومسك بوليتكنيك"، مواد دوائية إشعاعية للتشخيص الدقيق لسرطان البروستاتا بناءً على نظير "تكنيشيوم-99". 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T13:47+0000
2023-04-24T13:47+0000
2023-04-24T13:47+0000
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علوم
علماء روس
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وبين العلماء، أن الدواء أرخص من النظائر الأخرى وأسهل في التصنيع، وسيسمح استخدامه بتقديم المساعدة في الوقت المناسب لمزيد من المرضى.وبحسب المجلة العلمية للجامعة، يعد تشخيص وعلاج السرطان بالنظائر المشعة مجالًا موضعيًا للطب. يسمح استخدام النويدات المشعة باكتشاف الخلايا السرطانية وتدميرها بدقة كبيرة.وأكد العلماء أنه، " كلما كان التشخيص أكثر سهولة ودقة، سيتمكن المزيد من المرضى من تلقي العلاج الفعال في الوقت المناسب".وقام فريق من المتخصصين من جامعة تومسك بوليتكنيك، بدعم من برنامج "الأولوية-2030" التابع لوزارة التعليم والعلوم، بتطوير دواء إشعاعي للتشخيص السريع لسرطان البروستاتا، والذي لا يتطلب استخدام التصوير المقطعي بالانبعاثات البوزيترونية (PET). وفقا للعلماء، يتكون الدواء من نظير"تكنيشيوم-99" وجزيئات بروتينة خاصة.وبين العلماء، أن الدواء الجديد سيزيد من توافر الطب النووي لسكان روسيا. وفقا لهم، يركز التطوير على الاستخدام مع التصوير المقطعي المحوسب أحادي الفوتون (تصوير طبي بأشعة غاما)، والذي تتوفر تركيباته في أي مدينة تقريبا.وأفاد زيلشان: "يتم إعطاء الدواء على شكل محلول عن طريق الوريد، بعد ساعتين يتم إجراء التصوير المقطعي، ويتراكم بشكل مكثف وعلى وجه التحديد في ورم البروستاتا الأولي ونقائله. والتركيبة غير سام ويتم التخلص منه في غضون ساعات قليلة من الجسم".وأفاد الباحثون، بأن "المرحلة الأولى من التجارب السريرية للدواء بدأت في معهد أبحاث الأورام التابع لمركز تومسك للبحوث الطبية، وقد يكون الدواء جاهزًا للاستخدام السريري بحلول نهاية عام 2023".ويجري العمل على تطوير مجموعة من الأدوية الإشعاعية لتشخيص وعلاج أمراض الأورام في جامعة تومسك بوليتكنيك بدعم من برنامج وزارة التعليم والعلوم الروسية "الأولوية - 2030" في إطار المشروع الاستراتيجي "الهندسة الصحية".
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علوم, علماء روس
علماء روس يبتكرون طريقة سريعة لتشخيص السرطان
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طور علماء جامعة "تومسك بوليتكنيك"، مواد دوائية إشعاعية للتشخيص الدقيق لسرطان البروستاتا بناءً على نظير "تكنيشيوم-99".
وبين العلماء، أن الدواء أرخص من النظائر الأخرى وأسهل في التصنيع، وسيسمح استخدامه بتقديم المساعدة في الوقت المناسب لمزيد من المرضى.
وبحسب المجلة العلمية للجامعة
، يعد تشخيص وعلاج السرطان بالنظائر المشعة مجالًا موضعيًا للطب. يسمح استخدام النويدات المشعة باكتشاف الخلايا السرطانية وتدميرها بدقة كبيرة.
ويتضمن علاج وتشخيص السرطان من قبل العديد من الأدوية المشعة، بما في ذلك المركب المستخدم في روسيا، على أساس نظير "اللوتيتيوم-177" واختيار المرضى باستخدام التصوير المقطعي بالانبعاثات البوزيترونية (PET). وتعتبر الوصفات الخاصة به باهظة الثمن ولم يتم استخدامها على نطاق واسع في معظم البلدان.
وأكد العلماء أنه، " كلما كان التشخيص أكثر سهولة ودقة، سيتمكن المزيد من المرضى من تلقي العلاج الفعال في الوقت المناسب".
وقام فريق من المتخصصين من جامعة تومسك بوليتكنيك، بدعم من برنامج "الأولوية-2030" التابع لوزارة التعليم والعلوم، بتطوير دواء إشعاعي للتشخيص السريع لسرطان البروستاتا، والذي لا يتطلب استخدام التصوير المقطعي بالانبعاثات البوزيترونية (PET). وفقا للعلماء، يتكون الدواء من نظير"تكنيشيوم-99" وجزيئات بروتينة خاصة.
وقال رومان زيلشان، مهندس مركز "علم الأورام" بجامعة تومسك بوليتكنيك، وباحث في قسم العلاج بالنويدات المشعة، إن "البروتين المستخدم حساس لمستضد غشاء البروستاتا، وهو بروتين خاص على سطح خلايا سرطان البروستاتا. يكتشف البروتين هذا الإنزيم في الجسم، ويعمل النظير كمنارة تشير الى موقع الورم على الماسح الضوئي".
وبين العلماء، أن الدواء الجديد سيزيد من توافر الطب النووي لسكان روسيا. وفقا لهم، يركز التطوير على الاستخدام مع التصوير المقطعي المحوسب أحادي الفوتون (تصوير طبي بأشعة غاما)، والذي تتوفر تركيباته في أي مدينة تقريبا.
وأفاد زيلشان: "يتم إعطاء الدواء على شكل محلول عن طريق الوريد، بعد ساعتين يتم إجراء التصوير المقطعي، ويتراكم بشكل مكثف وعلى وجه التحديد في ورم البروستاتا الأولي ونقائله. والتركيبة غير سام ويتم التخلص منه في غضون ساعات قليلة من الجسم".
وأشار الباحثون، إلى أن " العقار الجديد أرخص بعدة مرات من نظائره القائمة على الغاليوم أو الفلور، كما أنه أسهل في التصنيع، مما يسمح بإنتاجه بكميات كبيرة. قد يكون الطلب عليه في العديد من البلدان في آسيا وأفريقيا، حيث لا يتم استخدام " PET "على نطاق واسع".
وأفاد الباحثون، بأن "المرحلة الأولى من التجارب السريرية للدواء بدأت في معهد أبحاث الأورام التابع لمركز تومسك للبحوث الطبية، وقد يكون الدواء جاهزًا للاستخدام السريري بحلول نهاية عام 2023".
ويجري العمل على تطوير مجموعة من الأدوية الإشعاعية لتشخيص وعلاج أمراض الأورام في جامعة تومسك بوليتكنيك بدعم من برنامج وزارة التعليم والعلوم الروسية "الأولوية - 2030" في إطار المشروع الاستراتيجي "الهندسة الصحية".