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لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
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لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مناقشة مفتوحة حول "التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" في مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T14:14+0000
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لافروف يترأس جلسة مجلس الأمن الدولي حول "التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"
يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مناقشة مفتوحة حول "التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" في مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الاثنين 24 أبريل/نيسان.
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لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو

14:14 GMT 24.04.2023
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يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مناقشة مفتوحة حول "التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" في مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الاثنين 24 أبريل/نيسان.
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