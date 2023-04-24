https://sputnikarabic.ae/20230424/لافروف-يترأس-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-فيديو----1076233949.html
لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مناقشة مفتوحة حول "التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" في مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T14:14+0000
2023-04-24T14:14+0000
2023-04-24T14:14+0000
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لافروف يترأس جلسة مجلس الأمن الدولي حول "التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"
يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مناقشة مفتوحة حول "التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" في مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الاثنين 24 أبريل/نيسان.
2023-04-24T14:14+0000
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روسيا
لافروف يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي... فيديو
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يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مناقشة مفتوحة حول "التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" في مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الاثنين 24 أبريل/نيسان.