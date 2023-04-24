https://sputnikarabic.ae/20230424/نائب-لبناني-حضورنا-المستمر-في-البرلمان-منذ-أكثر-من-3-أشهر-تأكيد-على-الالتزام-بأحكام-الدستور-1076243580.html

نائب لبناني: حضورنا المستمر في البرلمان منذ أكثر من 3 أشهر تأكيد على الالتزام بأحكام الدستور

نائب لبناني: حضورنا المستمر في البرلمان منذ أكثر من 3 أشهر تأكيد على الالتزام بأحكام الدستور

استمر النائبان عن قوى "التغيير" ملحم خلف ونجاة عون صليبا لليوم الخامس والتسعين على التوالي بتواجدهما المتواصل داخل قاعة المجلس النيابي تنفيذًا للمادة 74 من... 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T19:46+0000

2023-04-24T19:46+0000

2023-04-24T19:46+0000

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وقال النائب ملحم خلف لـ"سبوتنيك" اليوم الإثنين إن "الحضور المتواصل في المجلس النيابي للتأكيد على الالتزام بأحكام الدستور".وأشار إلى أنه "من لديه قضية يكمل بها حتى النهاية، الموقف الذي أخذناه وقفة تلزمنا بها أحكام الدستور اللبناني الذي يفرض عند شغور سدة الرئاسة أن يحضر النواب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، نحن أمام العجز المطلق الذي أبداه أغلبية النواب بعدم حضورهم إلى المجلس"، مؤكدًا على أن انتخابات رئاسة الجمهورية هي مدخل لانتظام الحياة العامة.وعن المبادرات الخارجية فيما خص ملف رئاسة الجمهورية قال خلف إنه "مع التأكيد والتقدير لكل مسعى من الدول الصديقة للبنان، إنما هذا يطال الكرامة الوطنية لا يمكن أن نقبل بأن يكون هكذا أمر على حساب الكرامة الوطنية التي هي مسؤولية ال 128 نائب، المسؤولية الوحيدة التي يمكن لأي شخص على المعمورة أن يتحملها هم هؤلاء ال128 نائب والذي لا يمكن لأي كان أن يحل مكانهم".وذكر أنه "يجب أن تكون أولوية الأولويات لدى النواب انتظام العمل والحياة العامة من خلال انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة، لأنه من دون حكومة لا إمكانية لحل ومعالجة كل ما يصيب الشعب اللبناني من مآسي ونتائج كارثية يومية، عملية الإنقاذ تبدأ برئيس إنقاذي وتتبع بانتظام الحياة العامة".وختم خلف قائلًا إنه "طالما أنه ليس هناك من أشخاص مسؤولين عن مواطنين سنذهب أكثر فأكثر إلى درك لا يحمد عقباه، ونحن اليوم نفس النهج التعطيلي التدميري الخارج عن القوانين بشكل أن المحاصصات هي الأساس، هؤلاء السياسيين التقليديين هم مشروع سلطة وليسوا مشروع وطن ويهتمون بكيفية الاحتفاظ بالسلطة والمقاعد من وزارات ونيابة ولا يعلمون كيف يهتمون بمسائل وحقوق الناس".

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