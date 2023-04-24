https://sputnikarabic.ae/20230424/101-منهم-وصلوا-إلى-برلين-ألمانيا-تجلي-313-من-رعاياها-في-السودان-1076211486.html

101 منهم وصلوا إلى برلين.. ألمانيا تجلي 313 من رعاياها في السودان

101 منهم وصلوا إلى برلين.. ألمانيا تجلي 313 من رعاياها في السودان

هبطت أول طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية في برلين وعلى متنها 101 شخص تم إجلاؤهم من السودان، بسبب القتال الذي اندلع في البلاد في الآونة الأخيرة. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T06:33+0000

2023-04-24T06:33+0000

2023-04-24T06:33+0000

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تم نقل الركاب جوا إلى ألمانيا من قاعدة الأزرق الأردنية، حيث يعمل الجيش الألماني في إطار عملية الإجلاء، وفق وكالات غربية.وقال مصدر عسكري إن أول طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية على متنها 101 شخص تم إجلاؤهم من السودان وصلت إلى برلين في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.وأضاف أن طائرة "إيرباص A321" نقلت الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من قاعدة الأزرق الأردنية التي يستخدمها الجيش الألماني كمحور لعملية الإجلاء إلى برلين.وحتى الآن، أجلت ألمانيا 313 من رعاياها في السودان.ومساء أمس الأحد، أعلنت القوات المسلحة السودانية، "إخلاء البعثتين القطرية والأردنية عن طريق البر وبعثات أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا عن طريق الجو".وقالت القوات السوادينة، في بيان لها، إنه "سيجري تنفيذ بقية عمليات الإخلاء تباعا حسب الطلبات التي تم تقديمها لبقية الدول"، متهمة "مليشيا الدعم السريع بالتعدي على دار الهاتف وقطع الإنترنت بشبكة سوداني".وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء قبل الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم تنفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230423/الجيش-السوداني-يعلن-نجاح-عمليات-إجلاء-عدد-من-البعثات-الدبلوماسية-ورعايا-عدة-دول-1076206974.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار ألمانيا, العالم