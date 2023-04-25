https://sputnikarabic.ae/20230425/التعاون-الخليجي-يثمن-جهود-السعودية-في-إجلاء-الرعايا-من-السودان-1076263374.html

"التعاون الخليجي" يثمن جهود السعودية في إجلاء الرعايا من السودان

"التعاون الخليجي" يثمن جهود السعودية في إجلاء الرعايا من السودان

أشاد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، بالدور الذي تقوم به السعودية في عمليات إجلاء رعايا دول كثيرة من السودان. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الشكر للسعودية وقياداتها على المجهود الذي تقوم به في إجلاء رعاياها ورعايا دول أخرى عربية وصديقة من السودان بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وثمن البديوي جهود السعودية ودول المجلس في حل الأزمة السودانية ومحاولة التوصل لاتفاق سياسي إطاري شامل. وجدد البديوي الدعوة لطرفي النزاع "بوقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومقدراته".وتعمل دول عدة على إجلاء رعاياها من السودان مع الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.

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