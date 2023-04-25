عربي
https://sputnikarabic.ae/20230425/التعاون-الخليجي-يثمن-جهود-السعودية-في-إجلاء-الرعايا-من-السودان-1076263374.html
"التعاون الخليجي" يثمن جهود السعودية في إجلاء الرعايا من السودان
"التعاون الخليجي" يثمن جهود السعودية في إجلاء الرعايا من السودان
أشاد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، بالدور الذي تقوم به السعودية في عمليات إجلاء رعايا دول كثيرة من السودان. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T10:07+0000
2023-04-25T10:07+0000
السعودية
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
أخبار العالم الآن
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:121:2803:1698_1920x0_80_0_0_ebfa7e15fde5bee4c2952cd78df0bf3b.jpg
وقدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الشكر للسعودية وقياداتها على المجهود الذي تقوم به في إجلاء رعاياها ورعايا دول أخرى عربية وصديقة من السودان بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وثمن البديوي جهود السعودية ودول المجلس في حل الأزمة السودانية ومحاولة التوصل لاتفاق سياسي إطاري شامل. وجدد البديوي الدعوة لطرفي النزاع "بوقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومقدراته".وتعمل دول عدة على إجلاء رعاياها من السودان مع الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.
https://sputnikarabic.ae/20230424/السعودية-تؤكد-استمرار-عمليات-إجلاء-الرعايا-العرب-والأجانب-من-السودان-1076241661.html
https://sputnikarabic.ae/20230425/إجلاء-الدفعة-الأولى-من-الرعايا-اليمنيين-في-السودان-إلى-جدة-1076251108.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_afb22d464c4a6891cf1b493efac0232e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط
السعودية, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط

"التعاون الخليجي" يثمن جهود السعودية في إجلاء الرعايا من السودان

10:07 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
أشاد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، بالدور الذي تقوم به السعودية في عمليات إجلاء رعايا دول كثيرة من السودان.
وقدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الشكر للسعودية وقياداتها على المجهود الذي تقوم به في إجلاء رعاياها ورعايا دول أخرى عربية وصديقة من السودان بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
في هذه الصورة من مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع الإيطالية ، يستعد العسكريون لإجلاء الأشخاص من مطار الخرطوم ، السودان ، 23 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
السعودية تؤكد استمرار عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان
أمس, 18:04 GMT
وثمن البديوي جهود السعودية ودول المجلس في حل الأزمة السودانية ومحاولة التوصل لاتفاق سياسي إطاري شامل.
وجدد البديوي الدعوة لطرفي النزاع "بوقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومقدراته".
جانب من عملية الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية لمواطنين سعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
إجلاء الدفعة الأولى من الرعايا اليمنيين في السودان إلى جدة
05:39 GMT
وتعمل دول عدة على إجلاء رعاياها من السودان مع الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала