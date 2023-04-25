https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-الأمريكية-لن-نغير-نهج-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-نحو-استراتيجية-سلام-1076282523.html
الخارجية الأمريكية: لن نغير نهج العقوبات المفروضة على روسيا نحو "استراتيجية سلام"
الخارجية الأمريكية: لن نغير نهج العقوبات المفروضة على روسيا نحو "استراتيجية سلام"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، خلال إحاطة إعلامية، رداً على سؤال حول إمكانية تغيير نهج أوكرانيا إلى "استراتيجية سلام"، إن البلاد... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T19:30+0000
2023-04-25T19:30+0000
2023-04-25T19:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101809/64/1018096481_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_eba11e1899ecc7ee5a9ff4bb81d120b1.jpg
وأضاف باتيل اليوم الثلاثاء: "ما ستفعله الولايات المتحدة هو مواصلة دعم شركائنا الأوكرانيين من خلال المساعدات الإنسانية والدفاعية وفي قضايا الطاقة".وعارض الاتحاد الأوروبي واليابان الفكرة المقترحة من الولايات المتحدة إلى دول "مجموعة السبع" بشأن منع تصدير جميع المنتجات إلى روسيا.ووفقًا لاثنين من المصادر، نقلت عنهما صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، فقد تم تقديم هذه الفكرة من قبل واشنطن بسبب "الاستياء المتزايد" لديها من نظام العقوبات الحالي الذي "يزخر بالثغرات".
https://sputnikarabic.ae/20230425/مسؤول-الشركات-الهندية-تزيد-مشترياتها-من-النفط-الروسي-ولا-تولي-أهمية-للعقوبات-1076278179.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101809/64/1018096481_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_779678c76d897fdfcfa5bbfcf327a4b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الخارجية الأمريكية: لن نغير نهج العقوبات المفروضة على روسيا نحو "استراتيجية سلام"
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، خلال إحاطة إعلامية، رداً على سؤال حول إمكانية تغيير نهج أوكرانيا إلى "استراتيجية سلام"، إن البلاد ستواصل تقديم مساعدات مختلفة إلى كييف وفرض قيود على روسيا.
وأضاف باتيل
اليوم الثلاثاء: "ما ستفعله الولايات المتحدة هو مواصلة دعم شركائنا الأوكرانيين من خلال المساعدات الإنسانية والدفاعية وفي قضايا الطاقة".
سنواصل أيضا تحميل روسيا المسؤولية بالطرق التي نقوم بها كالعقوبات ووضع حدود على الصادرات.
وعارض الاتحاد الأوروبي واليابان الفكرة المقترحة من الولايات المتحدة إلى دول "مجموعة السبع" بشأن منع تصدير جميع المنتجات إلى روسيا.
ووفقًا لاثنين
من المصادر، نقلت عنهما صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، فقد تم تقديم هذه الفكرة من قبل واشنطن بسبب "الاستياء المتزايد" لديها من نظام العقوبات الحالي الذي "يزخر بالثغرات".