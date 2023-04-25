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https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-الأمريكية-لن-نغير-نهج-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-نحو-استراتيجية-سلام-1076282523.html
الخارجية الأمريكية: لن نغير نهج العقوبات المفروضة على روسيا نحو "استراتيجية سلام"
الخارجية الأمريكية: لن نغير نهج العقوبات المفروضة على روسيا نحو "استراتيجية سلام"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، خلال إحاطة إعلامية، رداً على سؤال حول إمكانية تغيير نهج أوكرانيا إلى "استراتيجية سلام"، إن البلاد... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T19:30+0000
2023-04-25T19:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وأضاف باتيل اليوم الثلاثاء: "ما ستفعله الولايات المتحدة هو مواصلة دعم شركائنا الأوكرانيين من خلال المساعدات الإنسانية والدفاعية وفي قضايا الطاقة".وعارض الاتحاد الأوروبي واليابان الفكرة المقترحة من الولايات المتحدة إلى دول "مجموعة السبع" بشأن منع تصدير جميع المنتجات إلى روسيا.ووفقًا لاثنين من المصادر، نقلت عنهما صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، فقد تم تقديم هذه الفكرة من قبل واشنطن بسبب "الاستياء المتزايد" لديها من نظام العقوبات الحالي الذي "يزخر بالثغرات".
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الخارجية الأمريكية: لن نغير نهج العقوبات المفروضة على روسيا نحو "استراتيجية سلام"

19:30 GMT 25.04.2023
© AFP 2023وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، خلال إحاطة إعلامية، رداً على سؤال حول إمكانية تغيير نهج أوكرانيا إلى "استراتيجية سلام"، إن البلاد ستواصل تقديم مساعدات مختلفة إلى كييف وفرض قيود على روسيا.
وأضاف باتيل اليوم الثلاثاء: "ما ستفعله الولايات المتحدة هو مواصلة دعم شركائنا الأوكرانيين من خلال المساعدات الإنسانية والدفاعية وفي قضايا الطاقة".
سنواصل أيضا تحميل روسيا المسؤولية بالطرق التي نقوم بها كالعقوبات ووضع حدود على الصادرات.
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وعارض الاتحاد الأوروبي واليابان الفكرة المقترحة من الولايات المتحدة إلى دول "مجموعة السبع" بشأن منع تصدير جميع المنتجات إلى روسيا.
ووفقًا لاثنين من المصادر، نقلت عنهما صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، فقد تم تقديم هذه الفكرة من قبل واشنطن بسبب "الاستياء المتزايد" لديها من نظام العقوبات الحالي الذي "يزخر بالثغرات".
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