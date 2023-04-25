https://sputnikarabic.ae/20230425/الرئيس-الفنزويلي-يصف-خطاب-لافروف-في-مجلس-الأمن-الدولي-بأنه-دعوة-لإنسانية-جديدة-1076250036.html
الرئيس الفنزويلي يصف خطاب لافروف في مجلس الأمن الدولي بأنه "دعوة لإنسانية جديدة"
الرئيس الفنزويلي يصف خطاب لافروف في مجلس الأمن الدولي بأنه "دعوة لإنسانية جديدة"
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطاب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جلسة مجلس الأمن الدولي بأنه "دعوة لإنسانية جديدة ونهاية للإمبريالية" يدعمها الناس... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T05:06+0000
2023-04-25T05:06+0000
2023-04-25T05:06+0000
الرئيس الفنزويلي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رئاسة فنزويلا
العالم
سيرغي لافروف
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مكسيكو - سبوتنيك. وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني "كون مادورو": "استمعت إلى الخطاب الرائع لوزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف الذي يبدو لي أنه - بدعوته إلى إنسانية جديدة ونهاية للإمبريالية - يعبر عن مشاعر مشتركة للبشرية".وكان سيرغي لافروف في خطاب ألقاه في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي حول التعددية الفعلية وحماية مبادئ ميثاق المنظمة تحدث بين أمور أخرى عن تهديد يواجهه العولمة المتساوية بسبب الهيمنة الأمريكية، واصفا الأمم المتحدة وميثاقها بأنها تهديد لطموحات واشنطن العالمية.وقال لافروف في كلمته، إن على الأقلية الغربية التصرف بشكل لائق واحترام الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي:واعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، أصبحت روسيا الاتحادية رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر.وشدد وزير الخارجية الروسية قائلا: "يجب أن نتصرف بشكل لائق وأن نحترم جميع أعضاء المجتمع الدولي"، معتبرا أنه لا يمكن النظر إلى "القضية الأوكرانية" بمعزل عن السياق الجيوسياسي لها.
https://sputnikarabic.ae/20230424/لافروف-يترأس-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-فيديو----1076233949.html
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الرئيس الفنزويلي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رئاسة فنزويلا, العالم, سيرغي لافروف
الرئيس الفنزويلي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رئاسة فنزويلا, العالم, سيرغي لافروف
الرئيس الفنزويلي يصف خطاب لافروف في مجلس الأمن الدولي بأنه "دعوة لإنسانية جديدة"
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وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطاب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جلسة مجلس الأمن الدولي بأنه "دعوة لإنسانية جديدة ونهاية للإمبريالية" يدعمها الناس في جميع أنحاء العالم.
مكسيكو - سبوتنيك
. وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني "كون مادورو": "استمعت إلى الخطاب الرائع لوزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف الذي يبدو لي أنه - بدعوته إلى إنسانية جديدة ونهاية للإمبريالية - يعبر عن مشاعر مشتركة للبشرية".
وكان سيرغي لافروف في خطاب ألقاه في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي حول التعددية الفعلية وحماية مبادئ ميثاق المنظمة تحدث بين أمور أخرى عن تهديد يواجهه العولمة المتساوية بسبب الهيمنة الأمريكية، واصفا الأمم المتحدة وميثاقها بأنها تهديد لطموحات واشنطن العالمية.
"دعونا نطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية: لن يسمح أحد للأقلية الغربية بالتحدث نيابة عن البشرية جمعاء".
واعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، أصبحت روسيا الاتحادية رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر.
وشدد وزير الخارجية الروسية قائلا: "يجب أن نتصرف بشكل لائق وأن نحترم جميع أعضاء المجتمع الدولي"، معتبرا أنه لا يمكن النظر إلى "القضية الأوكرانية" بمعزل عن السياق الجيوسياسي لها.