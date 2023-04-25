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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/جاويش-أوغلو-يحث-المعارضة-التركية-على-توضيح-فوائد-الانضمام-إلى-العقوبات-المناهضة-لروسيا-1076247469.html
جاويش أوغلو يحث المعارضة التركية على توضيح فوائد الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا
جاويش أوغلو يحث المعارضة التركية على توضيح فوائد الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن البيان الذي أصدرته المعارضة التركية بشأن نيتها الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا يجب مناقشته لفهم ما إذا... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T01:17+0000
2023-04-25T01:22+0000
روسيا
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عقوبات أمريكية ضد روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أنقرة سبوتنيك. وقال أوغلو في مقابلة مع قناة TV100، ردًا على سؤال المذيع حول من هي الدولة التي تقرب أكثر إلى تركيا: الناتو أم روسيا: "تركيا هي واحدة من أقوى الدول الأعضاء في حلف الناتو، ولديها ثاني أقوى جيش، وتتصدر قائمة المساهمين في المهمات، وفي المرتبة الثامنة في المساهمة في الميزانية الحليفة. نحن بلد يدعم أنشطة حلف الناتو وتوسيع التحالف. نحن عضو لا يشترط في حلف الناتو".وأضاف وزير الخارجية التركي أن أنقرة تشير إلى الأخطاء التي يرتكبها الحلف.وقال أوغلو إن سياسة بلاده الخارجية هي سياسة 360 درجة: "روسيا، ودول الخليج، والعالم الإسلامي، وآسيا، والقوقاز، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية - نحن في كل مكان".، مضيفا أن "أنقرة لا تتخلى عن مبادئها الأساسية في تطوير علاقاتها مع روسيا".وتابع أوغلو: "نحن لا ننضم للعقوبات، ليس ضد روسيا فحسب، بل ضد إيران أيضًا. لماذا يجب أن ننضم؟ ما هي مصلحتنا؟ تقول المعارضة إذا حكمنا، سنثبت أننا أعضاء في حلف الناتو، وسننضم إلى العقوبات ضد روسيا. هل حسبتم ما هي فائدتها هنا، ما هي خسارتنا؟ لماذا يجب أن أتخلى عن سياسة مستقلة لإرضاء بعض الناس؟".وفي وقت سابق، صرح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أنقرة لا تؤيد العقوبات المفروضة من جانب واحد بدون موافقة الأمم المتحدة، ولكنها أيضًا لن تسمح لأي شخص بتجاوز هذه العقوبات من خلال تركيا.من جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، سابقًا بأن أنقرة لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا حيث يمكن أن تضر بالاقتصاد التركي قبل كل شيء.وقد صرحت موسكو مرارًا بأن روسيا ستتغلب على الضغط العقوباتي الذي بدأت الغرب بممارسته عليها قبل عدة سنوات والذي ما زال يتزايد.وقد صرحت روسيا أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات. وفي البلدان الغربية نفسها، تم تعبير الآراء عدة مرات بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220322/هولندا-تحث-تركيا-على-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-بسبب-عمليتها-العسكرية-في-أوكرانيا-1060318979.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم

جاويش أوغلو يحث المعارضة التركية على توضيح فوائد الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا

01:17 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 01:22 GMT 25.04.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن البيان الذي أصدرته المعارضة التركية بشأن نيتها الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا يجب مناقشته لفهم ما إذا كان ذلك سيفيد أنقرة.
أنقرة سبوتنيك. وقال أوغلو في مقابلة مع قناة TV100، ردًا على سؤال المذيع حول من هي الدولة التي تقرب أكثر إلى تركيا: الناتو أم روسيا: "تركيا هي واحدة من أقوى الدول الأعضاء في حلف الناتو، ولديها ثاني أقوى جيش، وتتصدر قائمة المساهمين في المهمات، وفي المرتبة الثامنة في المساهمة في الميزانية الحليفة. نحن بلد يدعم أنشطة حلف الناتو وتوسيع التحالف. نحن عضو لا يشترط في حلف الناتو".
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
هولندا تحث تركيا على فرض عقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا
22 مارس 2022, 17:58 GMT
وأضاف وزير الخارجية التركي أن أنقرة تشير إلى الأخطاء التي يرتكبها الحلف.
وقال أوغلو إن سياسة بلاده الخارجية هي سياسة 360 درجة: "روسيا، ودول الخليج، والعالم الإسلامي، وآسيا، والقوقاز، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية - نحن في كل مكان".، مضيفا أن "أنقرة لا تتخلى عن مبادئها الأساسية في تطوير علاقاتها مع روسيا".
وتابع أوغلو: "نحن لا ننضم للعقوبات، ليس ضد روسيا فحسب، بل ضد إيران أيضًا. لماذا يجب أن ننضم؟ ما هي مصلحتنا؟ تقول المعارضة إذا حكمنا، سنثبت أننا أعضاء في حلف الناتو، وسننضم إلى العقوبات ضد روسيا. هل حسبتم ما هي فائدتها هنا، ما هي خسارتنا؟ لماذا يجب أن أتخلى عن سياسة مستقلة لإرضاء بعض الناس؟".
وفي وقت سابق، صرح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أنقرة لا تؤيد العقوبات المفروضة من جانب واحد بدون موافقة الأمم المتحدة، ولكنها أيضًا لن تسمح لأي شخص بتجاوز هذه العقوبات من خلال تركيا.
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لن يتبنوا اليوم عقوبات إضافية ضد روسيا
أمس, 07:59 GMT
من جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، سابقًا بأن أنقرة لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا حيث يمكن أن تضر بالاقتصاد التركي قبل كل شيء.
وقد صرحت موسكو مرارًا بأن روسيا ستتغلب على الضغط العقوباتي الذي بدأت الغرب بممارسته عليها قبل عدة سنوات والذي ما زال يتزايد.
وقد صرحت روسيا أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات. وفي البلدان الغربية نفسها، تم تعبير الآراء عدة مرات بأن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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