https://sputnikarabic.ae/20230425/الحكومة-العراقية-نبذل-أقصى-جهودنا-لإجلاء-مواطنينا-من-السودان-1076271833.html

الحكومة العراقية: نبذل أقصى جهودنا لإجلاء مواطنينا من السودان

الحكومة العراقية: نبذل أقصى جهودنا لإجلاء مواطنينا من السودان

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبذل أقصى جهودها لإخلاء المواطنين العراقيين من السودان. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T13:34+0000

2023-04-25T13:34+0000

2023-04-25T13:34+0000

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

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وتابع السوداني، إنه تم توجيه الجهات المعنية للقيام بكل ما هو ممكن لإخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في السودان. وأشار بيان لرئاسة الوزراء العراقية إلى أن ذلك يتم "لضمان سلامة العراقيين مع الأوضاع غير المستقرة في السودان".وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.وتواجه عمليات الإجلاء تحديات توفير الحماية للأشخاص الذين سيتم إجلائهم وكيفية نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان.وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان، للمساعدة في عمليات الإجلاء التي تقوم بها الدول من الميناء الخاص بالمنطقة.

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