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https://sputnikarabic.ae/20230425/الحكومة-العراقية-نبذل-أقصى-جهودنا-لإجلاء-مواطنينا-من-السودان-1076271833.html
الحكومة العراقية: نبذل أقصى جهودنا لإجلاء مواطنينا من السودان
الحكومة العراقية: نبذل أقصى جهودنا لإجلاء مواطنينا من السودان
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبذل أقصى جهودها لإخلاء المواطنين العراقيين من السودان. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T13:34+0000
2023-04-25T13:34+0000
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
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وتابع السوداني، إنه تم توجيه الجهات المعنية للقيام بكل ما هو ممكن لإخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في السودان. وأشار بيان لرئاسة الوزراء العراقية إلى أن ذلك يتم "لضمان سلامة العراقيين مع الأوضاع غير المستقرة في السودان".وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.وتواجه عمليات الإجلاء تحديات توفير الحماية للأشخاص الذين سيتم إجلائهم وكيفية نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان.وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان، للمساعدة في عمليات الإجلاء التي تقوم بها الدول من الميناء الخاص بالمنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/مفوضية-اللاجئين-نتوقع-وصول-اللاجئين-من-السودان-إلى-100-ألف-شخص-1076270320.html
https://sputnikarabic.ae/20230425/التعاون-الخليجي-يثمن-جهود-السعودية-في-إجلاء-الرعايا-من-السودان-1076263374.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان

الحكومة العراقية: نبذل أقصى جهودنا لإجلاء مواطنينا من السودان

13:34 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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قال رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبذل أقصى جهودها لإخلاء المواطنين العراقيين من السودان.
وتابع السوداني، إنه تم توجيه الجهات المعنية للقيام بكل ما هو ممكن لإخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في السودان.
الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان يصلون إلى مطار عسكري في عمان في 24 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
مفوضية اللاجئين: نتوقع وصول اللاجئين من السودان إلى 100 ألف شخص
12:39 GMT
وأشار بيان لرئاسة الوزراء العراقية إلى أن ذلك يتم "لضمان سلامة العراقيين مع الأوضاع غير المستقرة في السودان".
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
"التعاون الخليجي" يثمن جهود السعودية في إجلاء الرعايا من السودان
10:07 GMT
وتواجه عمليات الإجلاء تحديات توفير الحماية للأشخاص الذين سيتم إجلائهم وكيفية نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان.
وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان، للمساعدة في عمليات الإجلاء التي تقوم بها الدول من الميناء الخاص بالمنطقة.
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