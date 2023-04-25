https://sputnikarabic.ae/20230425/وزير-النفط-السوري-إلى-الجزائر-في-زيارة-عمل-1076275147.html
وزير النفط السوري إلى الجزائر في زيارة عمل
وزير النفط السوري إلى الجزائر في زيارة عمل
يقوم وزير النفط والثروة المعدنية بالجمهورية العربية السورية، فراس حسن قدور، بزيارة عمل إلى الجزائر في الفترة ما بين 26 إلى 28 نيسان/ أبريل. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T14:30+0000
2023-04-25T14:30+0000
2023-04-25T14:30+0000
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/05/1063122102_0:0:1091:613_1920x0_80_0_0_083efcc66ff1a59fec8dab29fb0e330a.jpg
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان إن، "هذه الزيارة تندرج في إطار بحث سبل التعاون الممكنة بين البلدين، في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات، في مجال الغاز والمناجم والمنتجات النفطية، وكذلك في مجال إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء".الجزائر- سبوتنيك. وتُعبر هذه الزيارة عن "رغبة الطرفين في فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقـات بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم".وسيكون وزير النفط والثروة المعدنية السوري مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بممثلين عن وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة الكهرباء السورية".وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى الجزائر، حيث التقى بنظيره الجزائري أحمد عطاف، وسلم رسالة نصية من الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
https://sputnikarabic.ae/20230425/باتروشيف-يدعو-العلماء-الروس-لمواجهة-الخطط-الأمريكية-للحرب-البيولوجية-1076267339.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/05/1063122102_0:0:817:613_1920x0_80_0_0_8e8e209e95e6c66c1139ecc6466dd2c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
وزير النفط السوري إلى الجزائر في زيارة عمل
تابعنا عبر
يقوم وزير النفط والثروة المعدنية بالجمهورية العربية السورية، فراس حسن قدور، بزيارة عمل إلى الجزائر في الفترة ما بين 26 إلى 28 نيسان/ أبريل.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان إن، "هذه الزيارة تندرج في إطار بحث سبل التعاون الممكنة بين البلدين، في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات، في مجال الغاز والمناجم والمنتجات النفطية، وكذلك في مجال إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء".
الجزائر- سبوتنيك. وتُعبر هذه الزيارة عن "رغبة الطرفين في فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقـات بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم".
وسيكون وزير النفط والثروة المعدنية السوري مرفوقا، خلال هذه الزيارة، بممثلين عن وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة الكهرباء السورية".
وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى الجزائر، حيث التقى بنظيره الجزائري أحمد عطاف، وسلم رسالة نصية من الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.