https://sputnikarabic.ae/20230425/قائد-مروحية-مي-35-الروسية-يكشف-تكتيكات-تجاوز-منظومات-الدفاع-الجوي-للعدو-1076248456.html

قائد مروحية "مي-35" الروسية يكشف تكتيكات تجاوز منظومات الدفاع الجوي للعدو

قائد مروحية "مي-35" الروسية يكشف تكتيكات تجاوز منظومات الدفاع الجوي للعدو

كشف قائد مروحية "مي-35" الروسية، يُعرف باللقب "كابان" عن تكتيكات تجاوز منظومات الدفاع الجوي للعدو، قائلا إن طواقم مروحيات مي-35 تتبع تكتيك "التجاوز الأقصى"... 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T02:40+0000

2023-04-25T02:40+0000

2023-04-25T02:40+0000

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وقال كابان في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "نستخدم تكتيك التجاوز الأقصى للتضاريس للحد من التعرض لأنظمة الدفاع الجوي للعدو، اعتمادًا على الظروف والاعتبارات المحيطة، مثل الغابات والممرات والأوضاع القريبة، لأن الارتفاع يصل في بعض الأحيان إلى 40 مترًا وفي بعض الأحيان يمكننا التحليق على ارتفاعات تصل إلى ثلاثة إلى خمسة أمتار".وأشار كابان إلى أن التقنية المستخدمة "موثوقة للغاية"، حيث ساعدت في العديد من المواقف الصعبة التي يصعب تصورها.وأضاف كابان: "أصعب جزء هو التصدي لمكافحة العدو عندما يُظهر الجهاز أن هناك هجومًا أو تسليط ضوء علينا، في هذه اللحظة تستخدم أقصى الإمكانيات. المروحية مصممة لإمكانيات أقل، ولكنها تتعامل معها وتساعد ولم تخذلنا في أي وقت".يشار إلى أن مي-35 هو مروحية نقل وقتالية روسية، مصممة لتدمير مركبات العدو المدرعة ودعم قصف القوات البرية ونقل البضائع والقوات المظلية. ويتألف طاقمها من شخصين، ويمكن للمروحية أن تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20221015/-طيار-يتحدث-عن-الرؤية-الليلية-للمروحية-مي-35-1069055232.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, مي-35